تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220108/اعتقال-قائد-الأمن-الوطني-السابق-في-كازاخستان-بتهمة-الخيانة-العظمى-1055086317.html
اعتقال قائد الأمن الوطني السابق في كازاخستان بتهمة الخيانة العظمى
اعتقال قائد الأمن الوطني السابق في كازاخستان بتهمة الخيانة العظمى
قالت وكالة الأمن الوطني في كازاخستان، اليوم السبت، إن رئيسها السابق، كريم ماسيموف، اعتقل للاشتباه في الخيانة العظمى. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T07:55+0000
2022-01-08T07:55+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1054958699_0:0:3185:1793_1920x0_80_0_0_83e8c831a11ffb18bf0fa6e277fe7fc2.jpg
وقالت وكالة "فرانس برس" إن السلطات في كازاخستان اعتقلت ماسيموف رئيس وكالة الأمن الوطني السابق ومسؤولين آخرين، يوم الخميس الماضي، للاشتباه في الخيانة.وأوضحت وكالة الأمن الوطني، في بيان لها، أن رئيسها السابق كريم ماسيموف اعتقل بعد أن فتحت الوكالة تحقيقا في اتهامات بالخيانة العظمى في 6 يناير/كانون الثاني الجاري.يذكر أن ماسيموف، الحليف المقرب لرئيس كازاخستان المؤسس نور سلطان نزارباييف، كان قد أقيل من منصبه هذا الأسبوع بعد أن اقتحم محتجون في ألما آتا مباني حكومية.وكانت وزارة الداخلية في كازاخستان قد كشفت، أمس الجمعة، عن مقتل 7 من أفرادها خلال الاضطرابات الأمنية الجارية في البلاد، فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا خلال عملية أمنية في مدينة ألما آتا كبرى مدن كازاخستان.فيما أشارت قناة "خبر 24" المحلية، أن "الشرطة نفذت عملية أمنية في ألما آتا وألقت القبض على أكثر من 100 شخص، وبيّنت أن "القوات الأمنية مستمرة في مصادرة أسلحة نارية في عدة مناطق في المدينة".وذكرت القناة التلفزيونية الحكومية، في وقت سابق، أن "أكثر من ألف شخص في كازاخستان عانوا من أعمال الشغب، وتم نقل عدة مئات إلى المستشفيات، والعشرات إلى العناية المركزة".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1054958699_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_e8490e18334173fac564cfc6908bcb3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

اعتقال قائد الأمن الوطني السابق في كازاخستان بتهمة الخيانة العظمى

07:55 GMT 08.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVالمتظاهرون يحاصرون سيارة شرطة خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز في كازاخستان، يناير 2022.
المتظاهرون يحاصرون سيارة شرطة خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز في كازاخستان، يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
تابعنا عبر
قالت وكالة الأمن الوطني في كازاخستان، اليوم السبت، إن رئيسها السابق، كريم ماسيموف، اعتقل للاشتباه في الخيانة العظمى.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن السلطات في كازاخستان اعتقلت ماسيموف رئيس وكالة الأمن الوطني السابق ومسؤولين آخرين، يوم الخميس الماضي، للاشتباه في الخيانة.
وأوضحت وكالة الأمن الوطني، في بيان لها، أن رئيسها السابق كريم ماسيموف اعتقل بعد أن فتحت الوكالة تحقيقا في اتهامات بالخيانة العظمى في 6 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف البيان: "في نفس يوم الاشتباه به في ارتكاب هذه الجريمة، تم اعتقال الرئيس السابق كريم ماسيموف ووضعه في مركز احتجاز مؤقت مع آخرين".

يذكر أن ماسيموف، الحليف المقرب لرئيس كازاخستان المؤسس نور سلطان نزارباييف، كان قد أقيل من منصبه هذا الأسبوع بعد أن اقتحم محتجون في ألما آتا مباني حكومية.
وكانت وزارة الداخلية في كازاخستان قد كشفت، أمس الجمعة، عن مقتل 7 من أفرادها خلال الاضطرابات الأمنية الجارية في البلاد، فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا خلال عملية أمنية في مدينة ألما آتا كبرى مدن كازاخستان.
فيما أشارت قناة "خبر 24" المحلية، أن "الشرطة نفذت عملية أمنية في ألما آتا وألقت القبض على أكثر من 100 شخص، وبيّنت أن "القوات الأمنية مستمرة في مصادرة أسلحة نارية في عدة مناطق في المدينة".
وذكرت القناة التلفزيونية الحكومية، في وقت سابق، أن "أكثر من ألف شخص في كازاخستان عانوا من أعمال الشغب، وتم نقل عدة مئات إلى المستشفيات، والعشرات إلى العناية المركزة".
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:55 GMT16 وفاة و18 إصابة إثر حادث تصادم حافلتين جنوب سيناء في مصر ... صور
08:41 GMTمسؤول إيراني يهدد إسرائيل بتحويل تل أبيب وحيفا إلى جهنم برا وجوا
08:39 GMTتوكاييف: وصول قوات حفظ السلام إلى العاصمة نور سلطان أتاح نقل جزء من القوات إلى ألما آتا
08:36 GMTغضب في السعودية بسبب "تعري" فرقة راقصة وتوجيهات بفتح تحقيق عاجل... فيديو
08:33 GMTالصينيون يجدون الماء في عينة التربة القمرية
08:31 GMTنورلاند: الفترة الحالية في ليبيا اختبار لحسن نية القادة الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات
08:29 GMTالجيش السويسري يحظر استخدام واتسآب وتلغرام ويستبدلها بتطبيق محلي
08:15 GMTسحلية ضخمة تسقط داخل مسبح في فندق وتخيف النزلاء... فيديو
08:13 GMTسناتور روسي: بلينكن لا يعرف التاريخ جيدا
08:06 GMTالرئيس الصومالي يأمر بعدم الإفراج عن أموال إماراتية احتجزتها بلاده... لأنها "مشبوهة"
07:55 GMTاعتقال قائد الأمن الوطني السابق في كازاخستان بتهمة الخيانة العظمى
07:40 GMTأمين عام الأمم المتحدة لـ"البرهان": ملتزمون بدعم الفترة الانتقالية في السودان وصولا للانتخابات
07:36 GMTمجلة: الجيش الروسي يعد فخا خطيرا لدبابات العدو
07:31 GMTقبل انطلاقها غدا... ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس أمم أفريقيا
07:11 GMT"النواب الليبي" يحذر من خطورة حملات التحريض على العنف ضده
07:08 GMTالصحة العالمية تكشف عوامل خفية لانتشار أوميكرون
07:06 GMTوزارة الخارجية الروسية تصف بيان بلينكن حول دور منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان بأنه فظ
07:03 GMTأفضل 6 أطعمة يمكنك تناولها أثناء الإصابة بأوميكرون
06:56 GMTالبيت الأبيض يعلق على أمر الرئيس الكازاخستاني بفتح النار دون إنذار
06:53 GMTطبيب يحذر من خطورة تناول الكبدة في حالات بعينها