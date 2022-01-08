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https://arabic.sputniknews.com/20220108/اكتشاف-متحور-جديد-يجمع-بين-دلتا-وأوميكرون-في-قبرص-والعلماء-يدقون-ناقوس-الخطر-1055106714.html
اكتشاف متحور جديد هجين بين "دلتا" و"أوميكرون" في قبرص... والعلماء يدقون ناقوس الخطر
اكتشاف متحور جديد هجين بين "دلتا" و"أوميكرون" في قبرص... والعلماء يدقون ناقوس الخطر
اكتشفت مجموعة من العلماء المحليين العاملين في مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية في جامعة قبرص نوعًا جديدًا من سلالة فيروس كورونا، وهو مزيج من... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T16:30+0000
2022-01-08T16:36+0000
قبرص
فيروس كورونا
أوميكرون
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وقال رئيس المختبر، ليونتيوس كوستريكيس، الذي كان يرأس سابقًا المجلس الاستشاري العلمي لمكافحة الأوبئة التابع لوزارة الصحة القبرصية، للصحفيين يوم السبت إن الباحثين أطلقوا عليه اسم "دلتاكرون" (أسم يجمع بين دلتا وأوميكرون).ووفقًا له، فإن "المتغير الجديد له أساس جيني مثل سلالة دلتا، ولكن في نفس الوقت عدد من الطفرات هو نفسه لسلالة أوميكرون".وقال عالم الفيروسات: "وجدنا عددًا كبيرًا من الطفرات التي تم اكتشافها سابقًا فقط أثناء حالات الإصابة بسلالة أوميكرون".ووفقا لكوستريكيس، فإن "سلالة أوميكرون تحتوي على 30 طفرة، تم تحديد 10 منها في عينات مأخوذة في قبرص".وأضاف رئيس المختبر أنه "قد تم العثور على ما يسمى بسلالة الدلتاكرون في 25 عينة مأخوذة من الجزيرة، 11 منها لأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لإصابتهم بأعراض كوفيد -19، والباقي 14 عينة من سكان عاديين".
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قبرص, فيروس كورونا, أوميكرون

اكتشاف متحور جديد هجين بين "دلتا" و"أوميكرون" في قبرص... والعلماء يدقون ناقوس الخطر

16:30 GMT 08.01.2022 (تم التحديث: 16:36 GMT 08.01.2022)
© flickr.com / calendar newsفيروس كورونا تحت المجهر
فيروس كورونا تحت المجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© flickr.com / calendar news
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اكتشفت مجموعة من العلماء المحليين العاملين في مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية في جامعة قبرص نوعًا جديدًا من سلالة فيروس كورونا، وهو مزيج من سلالات "دلتا" و"أوميكرون".
وقال رئيس المختبر، ليونتيوس كوستريكيس، الذي كان يرأس سابقًا المجلس الاستشاري العلمي لمكافحة الأوبئة التابع لوزارة الصحة القبرصية، للصحفيين يوم السبت إن الباحثين أطلقوا عليه اسم "دلتاكرون" (أسم يجمع بين دلتا وأوميكرون).
ووفقًا له، فإن "المتغير الجديد له أساس جيني مثل سلالة دلتا، ولكن في نفس الوقت عدد من الطفرات هو نفسه لسلالة أوميكرون".
وقال عالم الفيروسات: "وجدنا عددًا كبيرًا من الطفرات التي تم اكتشافها سابقًا فقط أثناء حالات الإصابة بسلالة أوميكرون".
ووفقا لكوستريكيس، فإن "سلالة أوميكرون تحتوي على 30 طفرة، تم تحديد 10 منها في عينات مأخوذة في قبرص".
وأضاف رئيس المختبر أنه "قد تم العثور على ما يسمى بسلالة الدلتاكرون في 25 عينة مأخوذة من الجزيرة، 11 منها لأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لإصابتهم بأعراض كوفيد -19، والباقي 14 عينة من سكان عاديين".
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