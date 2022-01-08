الأمن العراقي يقتل انتحاريا من "داعش" يرتدي حزاما ناسفا في بغداد... صورة

وقال بيان لقيادة عمليات بغداد إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، نفذت القوة عملية مداهمة لأحد أوكار عصابات داعش الإرهابية".وأضاف البيان أن "القوة الأمنية تمكنت خلال العملية من قتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا صباح اليوم السبت".وحسب البيان "ما زالت العملية مستمرة".وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.ويحتفظ التنظيم الإرهابي بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق؛ ويشن هجماته على فترات متباينة.
أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، أنها قتلت عنصرا انتحاريا من تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العاصمة بغداد.
وقال بيان لقيادة عمليات بغداد إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، نفذت القوة عملية مداهمة لأحد أوكار عصابات داعش الإرهابية".
وأضاف البيان أن "القوة الأمنية تمكنت خلال العملية من قتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا صباح اليوم السبت".
وحسب البيان "ما زالت العملية مستمرة".
وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
ويحتفظ التنظيم الإرهابي بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق؛ ويشن هجماته على فترات متباينة.