تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220108/الأمن-العراقي-يقتل-انتحاريا-من-داعش-يرتدي-حزاما-ناسفا-في-بغداد-صورة-1055088113.html
الأمن العراقي يقتل انتحاريا من "داعش" يرتدي حزاما ناسفا في بغداد... صورة
الأمن العراقي يقتل انتحاريا من "داعش" يرتدي حزاما ناسفا في بغداد... صورة
أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، أنها قتلت عنصرا انتحاريا من تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العاصمة بغداد. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T09:03+0000
2022-01-08T09:03+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الأرهابي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101997/24/1019972484_0:212:3476:2167_1920x0_80_0_0_ceb169fe329df4adb7bfabe32f585897.jpg
وقال بيان لقيادة عمليات بغداد إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، نفذت القوة عملية مداهمة لأحد أوكار عصابات داعش الإرهابية".وأضاف البيان أن "القوة الأمنية تمكنت خلال العملية من قتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا صباح اليوم السبت".وحسب البيان "ما زالت العملية مستمرة".وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.ويحتفظ التنظيم الإرهابي بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق؛ ويشن هجماته على فترات متباينة.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101997/24/1019972484_152:0:3324:2379_1920x0_80_0_0_42a4b84fc89ee7f508c54681d5e76ba7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الأرهابي, العراق

الأمن العراقي يقتل انتحاريا من "داعش" يرتدي حزاما ناسفا في بغداد... صورة

09:03 GMT 08.01.2022
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© MOADH AL-DULAIMI
تابعنا عبر
أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، أنها قتلت عنصرا انتحاريا من تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العاصمة بغداد.
وقال بيان لقيادة عمليات بغداد إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، نفذت القوة عملية مداهمة لأحد أوكار عصابات داعش الإرهابية".
وأضاف البيان أن "القوة الأمنية تمكنت خلال العملية من قتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا صباح اليوم السبت".
وحسب البيان "ما زالت العملية مستمرة".

وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

ويحتفظ التنظيم الإرهابي بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق؛ ويشن هجماته على فترات متباينة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:03 GMTالأمن العراقي يقتل انتحاريا من "داعش" يرتدي حزاما ناسفا في بغداد... صورة
08:59 GMTإرسال وحدات من القوات المحمولة جوا الروسية إلى كازاخستان على متن "إيل-76"... فيديو
08:55 GMTمصرع 16 وإصابة 18 إثر حادث تصادم حافلتين جنوب سيناء في مصر ... صور
08:41 GMTمسؤول إيراني يهدد إسرائيل بتحويل تل أبيب وحيفا إلى جهنم برا وجوا
08:39 GMTتوكاييف: وصول قوات حفظ السلام إلى العاصمة نور سلطان أتاح نقل جزء من القوات إلى ألما آتا
08:36 GMTغضب في السعودية بسبب "تعري" فرقة راقصة وتوجيهات بفتح تحقيق عاجل... فيديو
08:33 GMTالصينيون يجدون الماء في عينة التربة القمرية
08:31 GMTنورلاند: الفترة الحالية في ليبيا اختبار لحسن نية القادة الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات
08:29 GMTالجيش السويسري يحظر استخدام واتسآب وتلغرام ويستبدلها بتطبيق محلي
08:15 GMTسحلية ضخمة تسقط داخل مسبح في فندق وتخيف النزلاء... فيديو
08:13 GMTسناتور روسي: بلينكن لا يعرف التاريخ جيدا
08:06 GMTالرئيس الصومالي يأمر بعدم الإفراج عن أموال إماراتية احتجزتها بلاده... لأنها "مشبوهة"
07:55 GMTاعتقال قائد الأمن الوطني السابق في كازاخستان بتهمة الخيانة العظمى
07:40 GMTأمين عام الأمم المتحدة لـ"البرهان": ملتزمون بدعم الفترة الانتقالية في السودان وصولا للانتخابات
07:36 GMTمجلة: الجيش الروسي يعد فخا خطيرا لدبابات العدو
07:31 GMTقبل انطلاقها غدا... ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس أمم أفريقيا
07:11 GMT"النواب الليبي" يحذر من خطورة حملات التحريض على العنف ضده
07:08 GMTالصحة العالمية تكشف عوامل خفية لانتشار أوميكرون
07:06 GMTوزارة الخارجية الروسية تصف بيان بلينكن حول دور منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان بأنه فظ
07:03 GMTأفضل 6 أطعمة يمكنك تناولها أثناء الإصابة بأوميكرون