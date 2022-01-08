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البيت الأبيض يعلق على أمر الرئيس الكازاخستاني بفتح النار دون إنذار
البيت الأبيض يعلق على أمر الرئيس الكازاخستاني بفتح النار دون إنذار
أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها إزاء الأمر الذي أصدره رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بإطلاق النار بهدف القتل أثناء قمع أعمال الشغب. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T06:56+0000
2022-01-08T06:56+0000
العالم
كازاخستان
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين، إن "هذا الأمر يثير القلق والعالم سيراقب انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة".وجددت جان بيير دعوتها قوات الحكومة الكازاخستانية إلى "ضبط النفس".في الأمس، أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار.وقال توكاييف في خطاب نقلته قناة "خبر 24" التلفزيونية: "أعطيت الأمر لأجهزة إنفاذ القانون والجيش بفتح النار للقتل دون سابق إنذار".
https://arabic.sputniknews.com/20220107/رئيس-كازاخستان-يأمر-الجيش-بإطلاق-النار-على-المسلحين-دون-سابق-إنذار-1055056322.html
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العالم, كازاخستان

البيت الأبيض يعلق على أمر الرئيس الكازاخستاني بفتح النار دون إنذار

06:56 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / MANDEL NGANالمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / MANDEL NGAN
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أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها إزاء الأمر الذي أصدره رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بإطلاق النار بهدف القتل أثناء قمع أعمال الشغب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين، إن "هذا الأمر يثير القلق والعالم سيراقب انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة".
وجددت جان بيير دعوتها قوات الحكومة الكازاخستانية إلى "ضبط النفس".
في الأمس، أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار.
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
رئيس كازاخستان يأمر الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار
أمس, 08:48 GMT
وقال توكاييف في خطاب نقلته قناة "خبر 24" التلفزيونية: "أعطيت الأمر لأجهزة إنفاذ القانون والجيش بفتح النار للقتل دون سابق إنذار".
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