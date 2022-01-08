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https://arabic.sputniknews.com/20220108/البيت-الأبيض-يعلق-على-أمر-الرئيس-الكازاخستاني-بفتح-النار-دون-إنذار-1055085052.html
البيت الأبيض يعلق على أمر الرئيس الكازاخستاني بفتح النار دون إنذار
البيت الأبيض يعلق على أمر الرئيس الكازاخستاني بفتح النار دون إنذار
أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها إزاء الأمر الذي أصدره رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بإطلاق النار بهدف القتل أثناء قمع أعمال الشغب. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T06:56+0000
2022-01-08T06:56+0000
2022-01-08T06:56+0000
العالم
كازاخستان
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين، إن "هذا الأمر يثير القلق والعالم سيراقب انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة".وجددت جان بيير دعوتها قوات الحكومة الكازاخستانية إلى "ضبط النفس".في الأمس، أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار.وقال توكاييف في خطاب نقلته قناة "خبر 24" التلفزيونية: "أعطيت الأمر لأجهزة إنفاذ القانون والجيش بفتح النار للقتل دون سابق إنذار".
https://arabic.sputniknews.com/20220107/رئيس-كازاخستان-يأمر-الجيش-بإطلاق-النار-على-المسلحين-دون-سابق-إنذار-1055056322.html
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العالم, كازاخستان
البيت الأبيض يعلق على أمر الرئيس الكازاخستاني بفتح النار دون إنذار
أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها إزاء الأمر الذي أصدره رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بإطلاق النار بهدف القتل أثناء قمع أعمال الشغب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين، إن "هذا الأمر يثير القلق والعالم سيراقب انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة".
وجددت جان بيير دعوتها قوات الحكومة الكازاخستانية إلى "ضبط النفس".
في الأمس، أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار.
وقال توكاييف في خطاب نقلته قناة "خبر 24" التلفزيونية: "أعطيت الأمر لأجهزة إنفاذ القانون والجيش بفتح النار للقتل دون سابق إنذار".