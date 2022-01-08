التحالف العربي: الهجمات على السفن من تكتيكات الحرس الثوري الإيراني

وقال المالكي: "كان يشرف على هذه العمليات قائد الحرس الثوري في صنعاء المدعو حسن إيرلو، ويؤكد ذلك تواجد السفينة الإيرانية سافيز لـ4 سنوات في منطقة العمليات قبل أن تستبدل بالسفينة العسكرية بهشاد".وأضاف: "جميع الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون سواء كانت ألغام، أو زوارق، أو حتى البرمجيات المستخدمة في هذه العمليات هي إيرانية".وأردف: "جميع الأسلحة التي تم ضبطها من القيادة المركزية الامريكية أو حتى من قبل قوات التحالف البحرية في بحر العرب، هي أسلحة إيرانية، كالطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة، وصواريخ الدفاع الساحلي نور أو 801 هي كلها صواريخ إيرانية، وهي تخالف قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمادة 14 فيما يخص منع نقل الأسلحة لليمن".وقال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، في إفادة إعلامية، اليوم السبت، إن "التحالف يتمنى ألا يضطر إلى استخدام القوة لتحرير السفينة روابي" المحتجزة لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وأضاف: "جميع الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون سواء كانت ألغام، أو زوارق، أو حتى البرمجيات المستخدمة في هذه العمليات هي إيرانية".
وأردف: "جميع الأسلحة التي تم ضبطها من القيادة المركزية الامريكية أو حتى من قبل قوات التحالف البحرية في بحر العرب، هي أسلحة إيرانية، كالطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة، وصواريخ الدفاع الساحلي نور أو 801 هي كلها صواريخ إيرانية، وهي تخالف قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمادة 14 فيما يخص منع نقل الأسلحة لليمن".