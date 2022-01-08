تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220108/التحالف-العربي-يرد-على-أنصار-الله-بعرض-صور-لحمولة-سفينة-روابي-وخط-سيرها-في-المياه-الدولية-1055099676.html
التحالف العربي يرد على "أنصار الله" بعرض صور لحمولة سفينة روابي وخط سيرها في المياه الدولية
التحالف العربي يرد على "أنصار الله" بعرض صور لحمولة سفينة روابي وخط سيرها في المياه الدولية
اتهم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، جماعة "أنصار الله"، "بممارسة القرصنة وتهديد الملاحة الدولية". 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T14:01+0000
2022-01-08T14:01+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104592/69/1045926989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db051d20c9aad5e50665b8bbd4959b20.jpg
وعرض المتحدث باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، صورا لحمولة سفينة روابي وخط سيرها في المياه الدولية، مؤكدا أن "مليشيات الحوثي تمارس القرصنة وتهدد الملاحة الدولية".وقال المالكي، إن "ميليشيات الحوثي خططت لاختطاف سفينة روابي في المياه الدولية"، مؤكدا أن "السفينة الإماراتية كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى".وتابع: "التهديد الموجود في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب يتمثل في استخدام الميلشيا للزوارق المفخخة والألغام البحرية وصواريخ الدفاع الساحلي".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، اتهم الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله"، نقل سفينة الشحن الإماراتية المحتجزة لديها، إلى ميناء الصليف اليمني.وعرض المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في مؤتمر صحفي، صورا قال: إنها تعود لسفينة الشحن الإماراتية المحتجزة، وعلى متنها أسلحة ومدرعات وزوارق حربية.وحذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، من أن الجماعة لديها الخيارات المناسبة للرد على أي تصعيد من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، مضيفا، "خياراتنا المناسبة في طريقها لتصبح واقعاً وكل ما سنتخذه في إطار الدفاع المشروع".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104592/69/1045926989_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_70fe52f60705885f9acda17819139109.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

التحالف العربي يرد على "أنصار الله" بعرض صور لحمولة سفينة روابي وخط سيرها في المياه الدولية

14:01 GMT 08.01.2022
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Ahmed Yosri
تابعنا عبر
اتهم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، جماعة "أنصار الله"، "بممارسة القرصنة وتهديد الملاحة الدولية".
وعرض المتحدث باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، صورا لحمولة سفينة روابي وخط سيرها في المياه الدولية، مؤكدا أن "مليشيات الحوثي تمارس القرصنة وتهدد الملاحة الدولية".
وقال المالكي، إن "ميليشيات الحوثي خططت لاختطاف سفينة روابي في المياه الدولية"، مؤكدا أن "السفينة الإماراتية كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى".

وأضاف أن "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، أطلقت أكثر من 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة الدولية"، مشيرا إلى "مواصلتها انتهاكاتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر".

وتابع: "التهديد الموجود في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب يتمثل في استخدام الميلشيا للزوارق المفخخة والألغام البحرية وصواريخ الدفاع الساحلي".
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، اتهم الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".
من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله"، نقل سفينة الشحن الإماراتية المحتجزة لديها، إلى ميناء الصليف اليمني.
وعرض المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في مؤتمر صحفي، صورا قال: إنها تعود لسفينة الشحن الإماراتية المحتجزة، وعلى متنها أسلحة ومدرعات وزوارق حربية.
وحذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، من أن الجماعة لديها الخيارات المناسبة للرد على أي تصعيد من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، مضيفا، "خياراتنا المناسبة في طريقها لتصبح واقعاً وكل ما سنتخذه في إطار الدفاع المشروع".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:08 GMTمركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
15:05 GMTالمتاجر في مدينة ألما آتا الكازاخستانية تتعرض لعمليات نهب متكررة
15:03 GMTبايدن يرشح عسكريا مخضرما حارب في العراق لرئاسة عمليات الشرق الأوسط
15:00 GMTإعلام: تحطم مروحية أمريكية في نيوجيرسي... صورة
14:58 GMTإطلاق نار على متظاهرين مزقوا صور سليماني في الكوت جنوبي العراق
14:56 GMTاللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة: احتجاجات كازاخستان تم التحضير لها مسبقا
14:39 GMTالجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا حاسما بشأن وسائل التواصل الاجتماعي
14:38 GMTهل من الآمن إعطاء المكملات الغذائية للأطفال؟
14:36 GMTالتحالف العربي: نتمنى ألا نضطر إلى استخدام القوة لتحرير السفينة الإماراتية "روابي"
14:34 GMTالمباحث الفيدرالية "إف بي آي" تحل أخيرا لغزا هز العالم الأدبي لسنوات
14:31 GMT"أنصار الله" تنشر مشاهد وصورا تقول إنها توثق نقل أسلحة في السفينة الإماراتية "روابي"... فيديو
14:29 GMTالتحالف العربي: تعاملنا مع 248 لغما بحريا في ميناء الحديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر
14:28 GMTفي رومانيا... غرامة ارتداء قناع غير طبي تساوي عقوبة عدم ارتدائه
14:22 GMTضجة بشأن حذاء محمد صلاح الذهبي في أمم أفريقيا... فيديو وصور
14:15 GMTأم مصابة بالسرطان تنشر إعلانا في أشهر ميادين نيويورك لإيجاد شريك مثالي لابنتها
14:12 GMT"الأسير الفلسطيني" يؤكد استمرار مقاطعة المعتقلين الإداريين للمحاكم الإسرائيلية
14:10 GMTجامعة الكهرباء والغاز التونسية تهدد بالإضراب
14:09 GMTاختبار حزام الطيران في تمرين الناتو... فيديو
14:07 GMTفرنسا تحذر من نفاد الوقت قبل التوصل للاتفاق النووي الإيراني... إثيوبيا تطلق حوارا وطنيا لإنهاء الحرب
14:03 GMTأغنية أثارت جدلا.. هل ردد مذيع الجزيرة مقطعا بالعبرية "يمجد" إسرائيل؟... فيديو