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التحالف العربي يعلن استهداف "أنصار الله" للبنية التحتية للاتصالات المدنية جنوبي السعودية
التحالف العربي يعلن استهداف "أنصار الله" للبنية التحتية للاتصالات المدنية جنوبي السعودية
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، عن استهداف "أنصار الله" اليمنية، للبنية التحتية للاتصالات المدنية جنوبي المملكة. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T10:28+0000
2022-01-08T10:28+0000
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وأكد التحالف أن "الميليشيات الحوثية حاولت للمرة الثالثة استهداف الاتصالات المدنية بطائرات مسيرة مفخخة"، مؤكدا تنفيذ ضربات عدة دمرت 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة فجر اليوم في حجة استجابة لهذه التهديدات.وكان التحالف العربي أعلن، الخميس الماضي، مقتل 390 من مسلحي جماعة "أنصار الله" اليمنية، وتدمير عتاد للجماعة في عمليات لقواته في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط جنوب وشمال شرقي اليمن.وقال التحالف إنه "نفذ 35 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في شبوة، أسفرت عن تدمير 25 آلية عسكرية ومقتل 240 عنصرا إرهابيا خلال 24 ساعة"، مضيفا أنه جرى "تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب، وتدمير 19 آلية عسكرية ومقتل 150 عنصرا إرهابيا خلال 24 ساعة".ويساند التحالف العربي بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة الحوثيين لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة، مؤخراً، في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط .وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ أنصار الله هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

التحالف العربي يعلن استهداف "أنصار الله" للبنية التحتية للاتصالات المدنية جنوبي السعودية

10:28 GMT 08.01.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAHقصف التحالف العربي على العاصمة اليمنية صنعاء
قصف التحالف العربي على العاصمة اليمنية صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، عن استهداف "أنصار الله" اليمنية، للبنية التحتية للاتصالات المدنية جنوبي المملكة.
وأكد التحالف أن "الميليشيات الحوثية حاولت للمرة الثالثة استهداف الاتصالات المدنية بطائرات مسيرة مفخخة"، مؤكدا تنفيذ ضربات عدة دمرت 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة فجر اليوم في حجة استجابة لهذه التهديدات.
وكان التحالف العربي أعلن، الخميس الماضي، مقتل 390 من مسلحي جماعة "أنصار الله" اليمنية، وتدمير عتاد للجماعة في عمليات لقواته في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط جنوب وشمال شرقي اليمن.
وقال التحالف إنه "نفذ 35 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في شبوة، أسفرت عن تدمير 25 آلية عسكرية ومقتل 240 عنصرا إرهابيا خلال 24 ساعة"، مضيفا أنه جرى "تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب، وتدمير 19 آلية عسكرية ومقتل 150 عنصرا إرهابيا خلال 24 ساعة".
ويساند التحالف العربي بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة الحوثيين لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة، مؤخراً، في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط .

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ أنصار الله هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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