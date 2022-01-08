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الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا حاسما بشأن وسائل التواصل الاجتماعي
الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا حاسما بشأن وسائل التواصل الاجتماعي
أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي قرر تشكيل فريق من الجنود والضباط لصياغة القواعد والسياسات العسكرية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T14:39+0000
2022-01-08T14:39+0000
إسرائيل
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ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قرر تشكيل طاقم رفيع المستوى للتعاطي مع مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وأنه من المتوقع صدور وثيقة وصياغة خطة معينة تنظم ما يحدث بين الجنود والقادة والمشاركات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.ويأتي قرار الجيش الإسرائيلي تشكيل هذا الفريق بناء على توصية من قبل رئيس هيئة الطيران المدني، اللواء يانيف عاسور.ونقلت القناة العبرية على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش على دراية كاملة بالاتجاهات التي تتطور في المجال الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، ويقوم بدراستها وفهمها بشكل كبير.
إسرائيل
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إسرائيل, عالم

الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا حاسما بشأن وسائل التواصل الاجتماعي

14:39 GMT 08.01.2022
© AP Photo / Patrick Sisonتطبيق واتسآب المملوك لموقع فيسبوك
تطبيق واتسآب المملوك لموقع فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AP Photo / Patrick Sison
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أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي قرر تشكيل فريق من الجنود والضباط لصياغة القواعد والسياسات العسكرية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قرر تشكيل طاقم رفيع المستوى للتعاطي مع مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وأنه من المتوقع صدور وثيقة وصياغة خطة معينة تنظم ما يحدث بين الجنود والقادة والمشاركات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي قرار الجيش الإسرائيلي تشكيل هذا الفريق بناء على توصية من قبل رئيس هيئة الطيران المدني، اللواء يانيف عاسور.
ونقلت القناة العبرية على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش على دراية كاملة بالاتجاهات التي تتطور في المجال الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، ويقوم بدراستها وفهمها بشكل كبير.
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