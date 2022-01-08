الجيش الروسي يحصل على كاسحة جليد جديدة

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن كاسحة الجليد من مشروع 21180إم يتم بناؤها في شركة ألماز لبناء السفن في سانت بطرسبورغ.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "الجزء الأكثر أهمية في برنامج بناء السفن العسكرية، والذي يتضمن تزويد البحرية الروسية بسفن تكسير الجليد وسفن دعم من فئة كاسحة الجليد، سيكون من بين التطويرات ذات الأولوية في عام 2022 وعلى المدى القريب".من المعروف أن بناء كاسحات الجليد في روسيا قد حظي بالأولوية بسبب التطور النشط لمنطقة القطب الشمالي. ستضمن التشغيل الآمن لطريق البحر الشمالي، فضلاً عن البحوث الهيدروغرافية المحلية في القطب الشمالي.
ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية بأن البحرية الروسية ستحصل في عام 2022، على كاسحة الجليد الحديثة "يفباتي كولوفرات".
وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن كاسحة الجليد من مشروع 21180إم يتم بناؤها في شركة ألماز لبناء السفن في سانت بطرسبورغ.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "الجزء الأكثر أهمية في برنامج بناء السفن العسكرية، والذي يتضمن تزويد البحرية الروسية بسفن تكسير الجليد وسفن دعم من فئة كاسحة الجليد، سيكون من بين التطويرات ذات الأولوية في عام 2022 وعلى المدى القريب".
من المعروف أن بناء كاسحات الجليد في روسيا قد حظي بالأولوية بسبب التطور النشط لمنطقة القطب الشمالي. ستضمن التشغيل الآمن لطريق البحر الشمالي، فضلاً عن البحوث الهيدروغرافية المحلية في القطب الشمالي.