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https://arabic.sputniknews.com/20220108/الخارجية-الروسية-تلقينا-مئات-الطلبات-من-الروس-للإجلاء-من-كازاخستان-1055110530.html
الخارجية الروسية: تلقينا مئات الطلبات من الروس للإجلاء من كازاخستان
الخارجية الروسية: تلقينا مئات الطلبات من الروس للإجلاء من كازاخستان
أعلنت إدارة مركز الأزمات في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها تلقت مئات الطلبات من الروس في كازاخستان للإجلاء من البلاد التي تشهد اضطرابات خلال الفترة... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T18:46+0000
2022-01-08T18:46+0000
الخارجية الروسية
إجلاء
كازاخستان
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وقالت الإدارة لـ"سبوتنيك": "تلقينا بالفعل مئات من طلبات الإجلاء من الروس في كازاخستان خاصة من ألما آتا، ونعمل على تحديد الموقع وأرقام الاتصال وتقييم الوضع".وأضافت: "نعطى الأولوية لعودة الأطفال الذين كانوا في إجازة".ويذكر أنه في وقت سابق اليوم، صرحت الخدمة الصحفية لمطار ألما آتا لـ"سبوتنيك" بأن "المطار سيستأنف الرحلات في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
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الخارجية الروسية, إجلاء, كازاخستان

الخارجية الروسية: تلقينا مئات الطلبات من الروس للإجلاء من كازاخستان

18:46 GMT 08.01.2022
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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أعلنت إدارة مركز الأزمات في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها تلقت مئات الطلبات من الروس في كازاخستان للإجلاء من البلاد التي تشهد اضطرابات خلال الفترة الحالية.
وقالت الإدارة لـ"سبوتنيك": "تلقينا بالفعل مئات من طلبات الإجلاء من الروس في كازاخستان خاصة من ألما آتا، ونعمل على تحديد الموقع وأرقام الاتصال وتقييم الوضع".
وأضافت: "نعطى الأولوية لعودة الأطفال الذين كانوا في إجازة".
ويذكر أنه في وقت سابق اليوم، صرحت الخدمة الصحفية لمطار ألما آتا لـ"سبوتنيك" بأن "المطار سيستأنف الرحلات في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري".
حفرة أسطوانية ضخمة، قطرها 32 متراً، وعمقها 50 متراً، في حقل للمزارعين في منطقة شاتكوفسكي في منطقة نيجني نوفغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
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11:24 GMT
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
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15:44 GMT
وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
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