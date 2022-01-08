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https://arabic.sputniknews.com/20220108/الرئيس-الصومالي-يأمر-بعدم-الإفراج-عن-أموال-إماراتية-احتجزتها-بلاده-لأنها-مشبوهة-1055086474.html
الرئيس الصومالي يأمر بعدم الإفراج عن أموال إماراتية احتجزتها بلاده... لأنها "مشبوهة"
الرئيس الصومالي يأمر بعدم الإفراج عن أموال إماراتية احتجزتها بلاده... لأنها "مشبوهة"
أمر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، بعدم الإفراج عن أموال إماراتية كانت بلاده احتجزتها في عام 2018. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T08:06+0000
2022-01-08T08:06+0000
الصومال
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب بيان للرئاسة الصومالية نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن فرماجو أمر محافظ البنك المركزي في بلاده بعدم الإفراج عن أموال إماراتية، قائلا إنها "مشبوهة".قرار الرئيس الصومالي جاء عقب ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن إمكانية إعادة بلاده لتلك الأموال وفتح صفحة جديدة للتعامل مع الإمارات.وتعليلا لقراره، أكد فرماجو أن "تلك الأموال دخلت البلاد بطريقة مخالفة للنظام المالي في الصومال والقانون المالي الدولي، وشكلت آنذاك تهديدا لأمن واستقرار اقتصاد البلاد".وقال: "انطلاقا من هذا فإنه من غير الممكن الإفراج عن هذه الأموال بأمر من رئيس الحكومة من دون موافقتها بقوانين البلاد، فإن الرئيس يأمر رئيس البنك المركزي بعدم الإفراج عن هذه الأموال التي تم ضبطها".يشار إلى أن أزمة سياسية تتصاعد من حين لآخر بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو وبين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بسبب اتهامات متبادلة عن فشل الانتخابات.وكانت وزارة الأمن الداخلي الصومالية قد أعلنت، في أبريل/ نيسان من العام 2018، عن قيامها بضبط مبلغ قدره 9 ملايين و600 ألف دولار كان على متن طائرة بوينغ 737 في مطار مقديشو، مؤكدة وقتها أنها أموال مشبوهة.وأصدرت سفارة أبو ظبي في مقديشو آنذاك بيانا احتجت فيه على حجز تلك الأموال، مؤكدة أنها أموال مخصصة لـ "دفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي دربتها الإمارات في مقديشو وإقليم بونتلاندا".
https://arabic.sputniknews.com/20210221/الصومال-يرد-على-بيان-الإمارات-بشأن-أعمال-العنف-ويعتبره-انتهاكا-دبلوماسيا-1048172931.html
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الصومال, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الرئيس الصومالي يأمر بعدم الإفراج عن أموال إماراتية احتجزتها بلاده... لأنها "مشبوهة"

08:06 GMT 08.01.2022
© REUTERS / Tiksa Negeriالرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو
الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Tiksa Negeri
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أمر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، بعدم الإفراج عن أموال إماراتية كانت بلاده احتجزتها في عام 2018.
وحسب بيان للرئاسة الصومالية نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن فرماجو أمر محافظ البنك المركزي في بلاده بعدم الإفراج عن أموال إماراتية، قائلا إنها "مشبوهة".
قرار الرئيس الصومالي جاء عقب ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن إمكانية إعادة بلاده لتلك الأموال وفتح صفحة جديدة للتعامل مع الإمارات.
وتعليلا لقراره، أكد فرماجو أن "تلك الأموال دخلت البلاد بطريقة مخالفة للنظام المالي في الصومال والقانون المالي الدولي، وشكلت آنذاك تهديدا لأمن واستقرار اقتصاد البلاد".
وقال: "انطلاقا من هذا فإنه من غير الممكن الإفراج عن هذه الأموال بأمر من رئيس الحكومة من دون موافقتها بقوانين البلاد، فإن الرئيس يأمر رئيس البنك المركزي بعدم الإفراج عن هذه الأموال التي تم ضبطها".
يشار إلى أن أزمة سياسية تتصاعد من حين لآخر بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو وبين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بسبب اتهامات متبادلة عن فشل الانتخابات.
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2021
الصومال يرد على بيان الإمارات بشأن أعمال العنف ويعتبره انتهاكا دبلوماسيا
21 فبراير 2021, 09:39 GMT
وكانت وزارة الأمن الداخلي الصومالية قد أعلنت، في أبريل/ نيسان من العام 2018، عن قيامها بضبط مبلغ قدره 9 ملايين و600 ألف دولار كان على متن طائرة بوينغ 737 في مطار مقديشو، مؤكدة وقتها أنها أموال مشبوهة.
وأصدرت سفارة أبو ظبي في مقديشو آنذاك بيانا احتجت فيه على حجز تلك الأموال، مؤكدة أنها أموال مخصصة لـ "دفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي دربتها الإمارات في مقديشو وإقليم بونتلاندا".
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