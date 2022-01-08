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السجن مدى الحياة في حق 3 متهمين بمقتل أمريكي أسود في ولاية جورجيا
السجن مدى الحياة في حق 3 متهمين بمقتل أمريكي أسود في ولاية جورجيا
أصدرت محكمة في ولاية جورجيا الأمريكية حكما بالسجن المؤبد على ثلاثة رجال بيض أدينوا بقتل الأمريكي من أصول أفريقية أحمد أربيري عام 2020. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T10:49+0000
2022-01-08T10:49+0000
العالم
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وأفادت صحيفة "سي إن إن" الأمريكية بأن المحكمة قضت بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط على ترافيس ماكمايكل (35)عاما والده غريغوري مكمايكل (66) عاما، وجاره ويليام برايان بالسجن المؤبد مع إطلاق سراح مشروط، لقتل أربيري في فبراير/ شباط 2020.قبل إصدار الحكم، وقف القاضي تيموثي والمسلي دقيقة صمت، قائلاً إنها "تمثل جزءًا بسيطًا من الوقت الذي كان أحمد أربيري يركض فيه" في الحي خارج برونزويك قبل مقتله في 23 فبراير 2020.بكت والدة أربيري ووالدها عندما تم إصدار الأحكام، وانحنى غريغوري مكمايكل على كرسيه وبدا مهزوزا بشكل واضح بعد الحكم على ابنه.وقالت والدة الضحية واندا كوبر جوناس: "لقد قطعت وعدا لك في اليوم الذي دفعتك فيه للراحة... قلت لك إنني أحبك، وبطريقة ما، سأحقق لك العدالة"."بنيّ، أحبك اليوم بقدر ما أحبك يوم ولادتك. رفعك كان شرف حياتي، وأنا فخورة بك جدًا".
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السجن مدى الحياة في حق 3 متهمين بمقتل أمريكي أسود في ولاية جورجيا

10:49 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / PATRICK KOVARIKالسجن
السجن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / PATRICK KOVARIK
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أصدرت محكمة في ولاية جورجيا الأمريكية حكما بالسجن المؤبد على ثلاثة رجال بيض أدينوا بقتل الأمريكي من أصول أفريقية أحمد أربيري عام 2020.
وأفادت صحيفة "سي إن إن" الأمريكية بأن المحكمة قضت بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط على ترافيس ماكمايكل (35)عاما والده غريغوري مكمايكل (66) عاما، وجاره ويليام برايان بالسجن المؤبد مع إطلاق سراح مشروط، لقتل أربيري في فبراير/ شباط 2020.
قبل إصدار الحكم، وقف القاضي تيموثي والمسلي دقيقة صمت، قائلاً إنها "تمثل جزءًا بسيطًا من الوقت الذي كان أحمد أربيري يركض فيه" في الحي خارج برونزويك قبل مقتله في 23 فبراير 2020.

ووصف القتل بأنه "مشهد مروع ومثير للقلق حقًا" ، قائلا: "عندما فكرت في هذا الأمر، فكرت من زوايا مختلفة، وواصلت العودة إلى الرعب الذي كان يجب أن يكون في ذهن الشاب الذي كان يركض عبر ساتيلا شورز".

بكت والدة أربيري ووالدها عندما تم إصدار الأحكام، وانحنى غريغوري مكمايكل على كرسيه وبدا مهزوزا بشكل واضح بعد الحكم على ابنه.
وقالت والدة الضحية واندا كوبر جوناس: "لقد قطعت وعدا لك في اليوم الذي دفعتك فيه للراحة... قلت لك إنني أحبك، وبطريقة ما، سأحقق لك العدالة".
"بنيّ، أحبك اليوم بقدر ما أحبك يوم ولادتك. رفعك كان شرف حياتي، وأنا فخورة بك جدًا".
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