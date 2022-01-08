الشرطة الألبانية تفرق متظاهرين بعد اقتحام مقر حزب معارض

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة قولها إن أحد رجالها وأحد المحتجين على الأقل أصيبا في حين تم اعتقال عشرات المحتجين أثناء تفريق المحتجين.وأضافت الشرطة في بيان إنها اضطرت للتدخل بعد أن طلبت "مجموعة من المشرعين داخل الحزب الديمقراطي مساعدة الشرطة لوجود أرواح معرضة للخطر".وأضافت الوكالة أن المحتجين هم من أنصار الرئيس ورئيس الوزراء السابق صالح بيريشا الذي أُطيح به من الحزب في العام الماضي بعد أن حظرت الولايات المتحدة دخوله بسبب مزاعم فساد.ومنذ ذلك الوقت بدأ بيريشا، الذي ينفي ارتكاب أي خطأ، محاولة لزعامة الحزب تحديا لزعيمه لولزيم باشا، وأعلن في الشهر الماضي عن عقد جمعية عمومية للحزب ونصب نفسه زعيما له.
اقتحم محتجون مقر الحزب الديمقراطي المعارض في إطار صراع متفاقم على زعامة الحزب في العاصمة الألبانية تيرانا، ما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة قولها إن أحد رجالها وأحد المحتجين على الأقل أصيبا في حين تم اعتقال عشرات المحتجين أثناء تفريق المحتجين.
وأضافت الشرطة في بيان إنها اضطرت للتدخل بعد أن طلبت "مجموعة من المشرعين داخل الحزب الديمقراطي مساعدة الشرطة لوجود أرواح معرضة للخطر".
وأضافت الوكالة أن المحتجين هم من أنصار الرئيس ورئيس الوزراء السابق صالح بيريشا الذي أُطيح به من الحزب في العام الماضي بعد أن حظرت الولايات المتحدة دخوله بسبب مزاعم فساد. ومنذ ذلك الوقت بدأ بيريشا، الذي ينفي ارتكاب أي خطأ، محاولة لزعامة الحزب تحديا لزعيمه لولزيم باشا، وأعلن في الشهر الماضي عن عقد جمعية عمومية للحزب ونصب نفسه زعيما له.