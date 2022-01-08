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https://arabic.sputniknews.com/20220108/الشرطة-الألبانية-تفرق-متظاهرين-بعد-اقتحام-مقر-حزب-معارض--1055108378.html
الشرطة الألبانية تفرق متظاهرين بعد اقتحام مقر حزب معارض
الشرطة الألبانية تفرق متظاهرين بعد اقتحام مقر حزب معارض
اقتحم محتجون مقر الحزب الديمقراطي المعارض في إطار صراع متفاقم على زعامة الحزب في العاصمة الألبانية تيرانا، ما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع ومدافع... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T17:00+0000
2022-01-08T17:00+0000
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ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة قولها إن أحد رجالها وأحد المحتجين على الأقل أصيبا في حين تم اعتقال عشرات المحتجين أثناء تفريق المحتجين.وأضافت الشرطة في بيان إنها اضطرت للتدخل بعد أن طلبت "مجموعة من المشرعين داخل الحزب الديمقراطي مساعدة الشرطة لوجود أرواح معرضة للخطر".وأضافت الوكالة أن المحتجين هم من أنصار الرئيس ورئيس الوزراء السابق صالح بيريشا الذي أُطيح به من الحزب في العام الماضي بعد أن حظرت الولايات المتحدة دخوله بسبب مزاعم فساد.ومنذ ذلك الوقت بدأ بيريشا، الذي ينفي ارتكاب أي خطأ، محاولة لزعامة الحزب تحديا لزعيمه لولزيم باشا، وأعلن في الشهر الماضي عن عقد جمعية عمومية للحزب ونصب نفسه زعيما له.
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العالم

الشرطة الألبانية تفرق متظاهرين بعد اقتحام مقر حزب معارض

17:00 GMT 08.01.2022
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شعار ألبانيا في إحدى الساحات في تيرانا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
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اقتحم محتجون مقر الحزب الديمقراطي المعارض في إطار صراع متفاقم على زعامة الحزب في العاصمة الألبانية تيرانا، ما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة قولها إن أحد رجالها وأحد المحتجين على الأقل أصيبا في حين تم اعتقال عشرات المحتجين أثناء تفريق المحتجين.
وأضافت الشرطة في بيان إنها اضطرت للتدخل بعد أن طلبت "مجموعة من المشرعين داخل الحزب الديمقراطي مساعدة الشرطة لوجود أرواح معرضة للخطر".
وأضافت الوكالة أن المحتجين هم من أنصار الرئيس ورئيس الوزراء السابق صالح بيريشا الذي أُطيح به من الحزب في العام الماضي بعد أن حظرت الولايات المتحدة دخوله بسبب مزاعم فساد.
ومنذ ذلك الوقت بدأ بيريشا، الذي ينفي ارتكاب أي خطأ، محاولة لزعامة الحزب تحديا لزعيمه لولزيم باشا، وأعلن في الشهر الماضي عن عقد جمعية عمومية للحزب ونصب نفسه زعيما له.
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