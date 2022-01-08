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https://arabic.sputniknews.com/20220108/العاهل-الأردني-ووزيرة-الدفاع-الألمانية-يبحثان-تطوير-التعاون-بين-البلدين-1055104785.html
العاهل الأردني ووزيرة الدفاع الألمانية يبحثان تطوير التعاون بين البلدين
العاهل الأردني ووزيرة الدفاع الألمانية يبحثان تطوير التعاون بين البلدين
استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت التي تزور المملكة، وبحثا سبل تطوير التعاون بين البلدين في... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T15:42+0000
2022-01-08T15:42+0000
ألمانيا
الملك عبد الله الثاني
أيمن الصفدي
الأردن
أخبار الملك عبد الله الثاني
وزيرة الدفاع الألمانية
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جاء ذلك وفق ما أفاد به الديوان الملكي الأردني، اليوم، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر".وبحسب قناة "المملكة" الرسمية، أكد ملك الأردن على "عمق علاقات الصداقة بين البلدين، والحرص على توطيدها وتعزيز الشراكة بينهما".وأعرب عبد الله الثاني عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن في العديد من القطاعات.وخلال اللقاء، بحث عاهل الأردن ووزيرة الدفاع الألمانية "سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية".كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية، والدولية والتعاون والتنسيق بين عمان وبرلين "في جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي".وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي.
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ألمانيا, الملك عبد الله الثاني, أيمن الصفدي, الأردن, أخبار الملك عبد الله الثاني, وزيرة الدفاع الألمانية

العاهل الأردني ووزيرة الدفاع الألمانية يبحثان تطوير التعاون بين البلدين

15:42 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / YOUSEF ALLANالملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / YOUSEF ALLAN
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استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت التي تزور المملكة، وبحثا سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية.
جاء ذلك وفق ما أفاد به الديوان الملكي الأردني، اليوم، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر".
وبحسب قناة "المملكة" الرسمية، أكد ملك الأردن على "عمق علاقات الصداقة بين البلدين، والحرص على توطيدها وتعزيز الشراكة بينهما".
وأعرب عبد الله الثاني عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن في العديد من القطاعات.
وخلال اللقاء، بحث عاهل الأردن ووزيرة الدفاع الألمانية "سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية".
كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية، والدولية والتعاون والتنسيق بين عمان وبرلين "في جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي".
وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي.
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