العراق يتسلم 50 "داعشيا" من سوريا

جاء ذلك في بيان نشرته خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية على حسابها في موقع "تويتر".وقال البيان: "العراق يتسلم 50 متهما عراقيا ينتمون الى عناصر عصابات داعش من الذين ألقى القبض عليهم داخل الأراضي السورية سابقا".وجرت عملية التسليم بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السوري عن طريق منفذ ربيعة الحدودي بين البلدين، بحسب المصدر ذاته.وأضاف البيان أنه تم تسليم العراقيين الـ 50 المنتمين للتنظيم الإرهابي إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.ويحتفظ التنظيم الإرهابي بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق؛ ويشن هجماته على فترات متباينة.
وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
ويحتفظ التنظيم الإرهابي بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق؛ ويشن هجماته على فترات متباينة.