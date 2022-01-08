https://arabic.sputniknews.com/20220108/القصة-الكاملة-للقبض-على-رجل-الأعمال-المصري-محمد-الأمين-بتهمة-الاتجار-في-البشر-والتعدي-على-فتيات-1055098348.html

القصة الكاملة للقبض على رجل الأعمال المصري محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على فتيات

القصة الكاملة للقبض على رجل الأعمال المصري محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على فتيات

تفاصيل كثيرة بدأت في الظهور للعلن حول قضية رجل الأعمال المصري الشهير محمد الأمين الذي ضبطته السلطات المصرية يوم الجمعة، بتهمة التحرش بفتيات في دار للأيتام... 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T13:22+0000

2022-01-08T13:22+0000

2022-01-08T13:22+0000

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قرار بالحبسقررت النيابة المصرية، أمس الجمعة، حبس رجل الأعمال الشهير محمد الأمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في البشر والتعدي على فتيات في دار أيتام.ضجة كبيرةوأثار ذلك ضجة كبيرة في الأوساط المصرية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. لاسيما بعد أن أعلنت الأجهزة الأمنية أنها تلقت بلاغا بقيام الأمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مع عدد من الفتيات داخل دار الإيتام، في إشارة إلى التحرش بهن.صاحب قنوات شهيرةويعد "الأمين" من أقطاب رجال الأعمال في مصر، بدأ في شركة مقاولات تصنع إكسسوارات الحمامات، والمرافق المختلفة، وعمل لفترة طويلة في الكويت، قبل أن يعمل في مصر من خلال شركة استصلاح زراعي.ونال الأمين شهرته الكبيرة من خلال شرائه مجموعة من القنوات الفضائية والصحف.والأمين مؤسس مجموعة قنوات "سي بي سي"، و"مودرن"، بالإضافة إلي تأسيسه وكالة الأخبار العربية AUA، وقناة "النهار"، كما كان شريكا في مجموعة شركات "عامر غروب" العقارية.تفاصيل التحقيقاتونقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن مصادر تابعت التحقيقات مع الأمين، أنه تم توجيه تهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لاتهامه بهتك عرض طفلتين من نزلاء دار أيتام مملوكة له في بني سويف. وأوضحت المصادر أن جهات التحقيق استمعت لأقوال المتهم، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، والتي أمرت على أثرها بضبطه.وكشفت المصادر أن الأمين نفى التهم الموجهة إليه وطالب جهات التحقيق باستدعاء مشرفة الدار وسماع شهادتها.وعقب انتهاء سماع أقواله، أمرت النيابة بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات وباستدعائها المشرفة لسماع أقوالها.كما طلبت استدعاء الطفلتين، للاستماع لأقوالهما في التهم الموجهة لصاحب الدار بهتك عرضهما في دار الأيتام المملوكة له.كيف تم القبض عليهوكانت قوة أمنية قد توجهت عصر أمس الجمعة، للقبض على رجل الأعمال من داخل فيلته في منطقة التجمع الخامس، حيث تم اقتياده إلى قسم التجمع الخامس وعرضه على جهات التحقيق.وطلبت السلطات، تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة الغير الشرعية لكشف ملابسات القضية.غلق دار الإيتامإلى ذلك، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، غلق دار "الأيدي الأمينة" للفتيات بلا مأوى في محافظة بني سويف مع إلغاء التراخيص الكاملة لها ونقل جميع الفتيات (18) إلى مؤسسة اجتماعية أخرى.

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https://arabic.sputniknews.com/20211212/الكشف-عن-تفاصيل-اتهام-رجل-أعمال-مصري-في-قضية-الآثار-الكبرى-1053857733.html

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