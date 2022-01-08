https://arabic.sputniknews.com/20220108/القوات-الجوية-الروسية-تنقذ-مجموعة-سياحية-كانت-عالقة-في-كازاخستان-فيديو-1055092035.html

القوات الجوية الروسية تنقذ مجموعة سياحية كانت عالقة في كازاخستان... فيديو

القوات الجوية الروسية تنقذ مجموعة سياحية كانت عالقة في كازاخستان... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إجلاء طائرة نقل عسكرية لـ25 شخصا من ألما آتا إلى موسكو كانوا في كازاخستان في رحلة سياحية. 08.01.2022, سبوتنيك عربي

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أجلت طائرة نقل جوي تابعة للقوات الجوية الروسية 25 مواطنا روسيا من مطار جيتيغين الواقع في ألما آتا إلى موسكو، حيث كانوا في كازاخستان في رحلة سياحية".وأشار البيان إلى أن المواطنين وصلوا إلى ألما آتا لقضاء عطلة رأس السنة في أحد منتجعات التزلج، وبسبب تفاقم الوضع وإغلاق المطار تواجدوا في الفندق.وأضاف البيان: "وأثناء وجودهم في الفندق، توجهوا إلى قيادة الوحدة الروسية لقوات حفظ السلام لطلب المساعدة في إجلائهم إلى الأراضي الروسية". وأعلنت السفارة الروسية لدى كازاخستان، اليوم السبت، أن طيران النقل العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية، سيقوم بإجلاء المواطنين الروس من كازاخستان غداً الأحد.وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس البلاد قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.

https://arabic.sputniknews.com/20220108/الدفاع-الروسية-تبدأ-بإجلاء-المواطنين-الروس-من-كازاخستان-1055089286.html

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