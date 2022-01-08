https://arabic.sputniknews.com/20220108/الكشف-عن-حل-دائم-يقضي-على-فيروس-كورونا-1055099457.html

الكشف عن حل دائم يقضي على فيروس كورونا

الكشف عن حل دائم يقضي على فيروس كورونا

كشف عالم بريطاني أن الحل الدائم للقضاء على وباء "كورونا" سيتطلب دفاعا أكثر فاعلية إلى جانب اللقاحات. 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T13:57+0000

2022-01-08T13:57+0000

2022-01-08T13:57+0000

العالم

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ووفقا لصحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية، فإن ديفيد كاتز، أستاذ علوم أمراض المناعة في كلية لندن الجامعية، أكد أنه هناك حاجة إلى "مثبٌط للفيروسات" قادر على وقف قدرة كورونا على التكاثر داخل الجسم.وأوضح أن الذين يعانون من ضعف المناعة يمكن أن يعيشوا مع "خوف أقل" من الإصابة بأعراض شديدة بالفيروس، مشيرا إلى أن المثبط على غرار الدواء الذي يحمي من العدوى من فيروس نقص المناعة البشرية، يمكن استخدامه لمنع فيروس كورونا من التكاثر داخل جسم الشخص المصاب.وقال: "نحن بحاجة إلى مثبط للفيروس نفسه، يستهدف الإنزيمات التي يستخدمها هذا الفيروس للتكاثر… هذا ما آمل أن يتحقق العام الحالي"، مضيفا أن المثبط الذي يمنع إنزيمات الفيروس من العمل للتكاثر سيكون حلا حقيقيا لوقف الوباء وقال: "هذا النوع من المانع سيكون أكثر فاعلية بكثير من اللقاح".في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، اقترح بول هانتر، أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا، التخلي عن قواعد العزل الذاتي حتى يتمكن المصابون بكوفيد من "ممارسة حياتهم الطبيعية".وقال: "إذا كانت قواعد العزلة الذاتية هي التي تسبب الألم المرتبط بكوفيد، فنحن بحاجة إلى القيام بذلك عاجلا وليس آجلا".

https://arabic.sputniknews.com/20220101/بريطانيا-توافق-على-عقار-فموي-لعلاج-كورونا-فعاليته-تصل-إلى-89-1054812197.html

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