اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة: احتجاجات كازاخستان تم التحضير لها مسبقا

وقال ليبيديف في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للجنة: "إن اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، حيث يعمل ممثلو جميع بلدان الكومنولث في فريق دولي، تتابع عن كثب تطور الوضع في الجمهورية الشقيقة. ونحن متحدون برغبة وهدف مشتركين - للقيام بكل ما هو ضروري ليس فقط للحفاظ على البلدان، ولكن أيضا لزيادة تحسين وتقوية كومنولث الدول المستقلة".وفقا له، تحافظ قيادة اللجنة والجهاز على اتصالات العمل الضرورية مع ممثلي دول رابطة الدول المستقلة، في محاولة لتقديم الدعم المعنوي والتنظيمي لكازاخستان.وتابع: "أنا شخصيا، وجميع الزملاء من هياكل التكامل لدينا مؤيدون تمامًا الإجراءات، التي اتخذتها قيادة كازاخستان والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لحماية النظام الدستوري واستعادة القانون والنظام في الجمهورية... من الواضح اليوم أن العناصر الهدامة، قطّاع الطرق المستعدين مسبقا لمظاهرات حاشدة من أجل زعزعة استقرار الوضع في البلاد، تلقت دعما من الخارج".وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان، على مضاعفة أسعار الغاز.
أكد رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، سيرغي ليبيديف، أن المظاهرات في كازاخستان معدة مسبقا لزعزعة استقرار الوضع في البلاد، مشيرا إلى أن منظميها تلقوا دعما من الخارج.
وقال ليبيديف في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للجنة: "إن اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، حيث يعمل ممثلو جميع بلدان الكومنولث في فريق دولي، تتابع عن كثب تطور الوضع في الجمهورية الشقيقة. ونحن متحدون برغبة وهدف مشتركين - للقيام بكل ما هو ضروري ليس فقط للحفاظ على البلدان، ولكن أيضا لزيادة تحسين وتقوية كومنولث الدول المستقلة".
وفقا له، تحافظ قيادة اللجنة والجهاز على اتصالات العمل الضرورية مع ممثلي دول رابطة الدول المستقلة، في محاولة لتقديم الدعم المعنوي والتنظيمي لكازاخستان.
وتابع: "أنا شخصيا، وجميع الزملاء من هياكل التكامل لدينا مؤيدون تمامًا الإجراءات، التي اتخذتها قيادة كازاخستان والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لحماية النظام الدستوري واستعادة القانون والنظام في الجمهورية... من الواضح اليوم أن العناصر الهدامة، قطّاع الطرق المستعدين مسبقا لمظاهرات حاشدة من أجل زعزعة استقرار الوضع في البلاد، تلقت دعما من الخارج".
وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان، على مضاعفة أسعار الغاز.