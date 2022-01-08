https://arabic.sputniknews.com/20220108/المباحث-الفيدرالية-إف-بي-آي-تحل-أخيرا-لغزا-هز-العالم-الأدبي-لسنوات-1055101742.html

المباحث الفيدرالية "إف بي آي" تحل أخيرا لغزا هز العالم الأدبي لسنوات

المباحث الفيدرالية "إف بي آي" تحل أخيرا لغزا هز العالم الأدبي لسنوات

تمكنت المباحث الفيدرالية الأمريكية "إف بي آي" من حل لغز هز العالم الأدبي لسنوات، والمتعلق بسرقة مئات المخطوطات غير المنشورة من مؤلفين مشاهير.‏ 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T14:34+0000

2022-01-08T14:34+0000

2022-01-08T14:35+0000

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وألقت "إف بي آي"، يوم الأربعاء الماضي، القبض على رجل إيطالي الجنسية يشتبه في أنه محتال غامض ظل يرسل رسائل بريد إلكتروني لمؤلفين بارزين لمدة سنوات، من أجل الحصول على مخطوطات من أعمالهم الأدبية قبل نشرها، بحسب وكالة "فرانس برس".وألقي القبض على، فيليبو برنارديني، عندما هبط في مطار جون إف كينيدي الدولي، ووجهت له اتهامات بالاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، وفقا لبيان من وزارة العدل الأمريكية.وكان العديد من المؤلفين البارزين، بما في ذلك مارغريت أتوود وإيثان هوك، أهدافا لمخطط التصيد الاحتيالي على مر السنين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وقالت أتوود في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في عام 2019 أنها تلقت مع ناشرها "رسائل بريد إلكتروني مزيفة" من "مجرمي الإنترنت" في محاولة لسرقة مخطوطة تكملة المسلسل الشهير "The Handmaid's Tale".وتزعم لائحة الاتهام أن فيليبو برنارديني انتحل صفة "وكالات المواهب الأدبية ودور النشر والكشافة الأدبية وغيرها"، باستخدامه حسابات بريد إلكتروني احتيالية، لخداع المؤلفين وسرقة مخطوطاتهم غير المنشورة.ويعمل برنارديني كمنسق حقوق في شركة "سايمون آند شوستر"، وفقا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية.كما تدّعي لائحة الاتهام أن برنارديني استخدم معرفته الداخلية بالصناعة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مزيفة لأشخاص حقيقيين عملوا في دور نشر مختلفة، باستخدام أحرف مختلفة قليلا، مثل "rn" بدلا من "m".كما اتهم برنارديني بإرسال رسائل من مئات من حسابات البريد الإلكتروني المزيفة، التي تلقت جميعها ردودا على عنوان مشترك.وقال مساعد المدير المسؤول لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، مايكل دريسكول، في بيان إن "المخطوطات غير المنشورة هي أعمال فنية للكتاب الذين يقضون الوقت والجهد في إنشائها، إن الناشرون يفعلون كل ما في وسعهم لحماية تلك القطع غير المنشورة بسبب قيمتها".ومن المتوقع أن يمثل فيليبو برنارديني أمام المحكمة أمام قاضي المقاطعة الأمريكية كولين مكماهون، يوم الخميس المقبل.

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