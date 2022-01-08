الوكرة القطري يكشف الحالة الصحية لكوليبالي بعد إصابته بتوقف القلب أثناء مباراة لفريقه.. فيديو

ونشرت قناة الكاس، مساء اليوم السبت، لقطات فيديو لكوليبالي من داخل مستشفى حمد بالعاصمة القطرية، الدوحة، على خلفية إصابته بتوقف القلب خلال مباراة فريقه الوكرة أمام نظيره الريان، في المباراة التي أقيمت بينهما في دوري نجوم QNB.وظهر اللاعب مفتوح العينين وحالته مستقرة، في مؤشر على تحسن حالته.ومن جهتها، نقلت صحيفة الشرق على لسان المتحدث باسم نادي الوكرة محمد السليطي، ما تداول على وسائل التواصل الاجتماعي من أن ما جرى للاعب يأتي على خلفية أخذه للجرعة الثالثة من لقاح كورونا.وأكد السليطي أن اللاعب لم يأخذ الجرعة الثالثة، حتى الآن، وحصل على الجرعة الثانية قبل 9 أشهر فقط، مشيرا إلى أن ما حدث له اليوم كان مفاجئا له وللجميع.وكان حكم مباراة الوكرة القطري والريان قد أوقف المباراة التي جاءت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري القطري، بعد تعرض عثمان كوليبالي لاعب الوكرة للإغماء.وتوقفت مباراة الوكرة ضد الريان عند الدقيقة 42 بعد سقوط مفاجئ للمدافع، وبعد نزول الجهاز الطبي للكشف على اللاعب، قرر حكم المباراة إلغائها وإطلاق صافرة النهاية.
نشرت قناة فضائية أول فيديو للاعب عثمان كوليبالي، مدافع الوكرة القطري، بعد شفائه من إصابته بتوقف القلب خلال مباراة فريقه مع الريان، اليوم في الدوري القطري.
ونشرت قناة الكاس، مساء اليوم السبت، لقطات فيديو لكوليبالي من داخل مستشفى حمد بالعاصمة القطرية، الدوحة، على خلفية إصابته بتوقف القلب خلال مباراة فريقه الوكرة أمام نظيره الريان، في المباراة التي أقيمت بينهما في دوري نجوم QNB.
وظهر اللاعب مفتوح العينين وحالته مستقرة، في مؤشر على تحسن حالته.