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https://arabic.sputniknews.com/20220108/اندلاع-حريق-داخل-طائرة-الخطوط-الروسية-في-مطار-صيني-1055090494.html
اندلاع حريق داخل طائرة الخطوط الروسية في مطار صيني
اندلاع حريق داخل طائرة الخطوط الروسية في مطار صيني
في المطار الصيني في هانغتشو، اشتعلت النيران في طائرة شركة الخطوط الروسية "أفياستار تو"، في المطار الصيني في هانغتشو، حسب صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن Aviaincident... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T10:09+0000
2022-01-08T10:09+0000
2022-01-08T10:09+0000
العالم
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يشار إلى أنه في وقت وقوع الحادث كانت الطائرة توبوليف 204 على الأرض. اندلع حريق في حجرة الشحن.لم يتم تقديم مزيد من المعلومات التفصيلية حول الحادث حتى الآن.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اندلاع حريق داخل طائرة الخطوط الروسية في مطار صيني
في المطار الصيني في هانغتشو، اشتعلت النيران في طائرة شركة الخطوط الروسية "أفياستار تو"، في المطار الصيني في هانغتشو، حسب صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن Aviaincident .
يشار إلى أنه في وقت وقوع الحادث كانت الطائرة توبوليف 204 على الأرض. اندلع حريق في حجرة الشحن.
لم يتم تقديم مزيد من المعلومات التفصيلية حول الحادث حتى الآن.