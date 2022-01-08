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اندلاع حريق داخل طائرة الخطوط الروسية في مطار صيني
اندلاع حريق داخل طائرة الخطوط الروسية في مطار صيني
في المطار الصيني في هانغتشو، اشتعلت النيران في طائرة شركة الخطوط الروسية "أفياستار تو"، في المطار الصيني في هانغتشو، حسب صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن Aviaincident... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T10:09+0000
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العالم
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يشار إلى أنه في وقت وقوع الحادث كانت الطائرة توبوليف 204 على الأرض. اندلع حريق في حجرة الشحن.لم يتم تقديم مزيد من المعلومات التفصيلية حول الحادث حتى الآن.
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العالم

اندلاع حريق داخل طائرة الخطوط الروسية في مطار صيني

10:09 GMT 08.01.2022
© Photo / CCOطائرة ركاب
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Photo / CCO
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في المطار الصيني في هانغتشو، اشتعلت النيران في طائرة شركة الخطوط الروسية "أفياستار تو"، في المطار الصيني في هانغتشو، حسب صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن Aviaincident .
يشار إلى أنه في وقت وقوع الحادث كانت الطائرة توبوليف 204 على الأرض. اندلع حريق في حجرة الشحن.
لم يتم تقديم مزيد من المعلومات التفصيلية حول الحادث حتى الآن.
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