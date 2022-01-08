تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220108/باكستانثلوج-تتسبب-في-مصرع-16-شخصا-ورئيس-الوزراء-يأمر-باتخاذ-إجراءات-صارمة-لتفاديها-مجددا-1055097003.html
باكستان...ثلوج تتسبب في مصرع 16 شخصا ورئيس الوزراء يأمر باتخاذ إجراءات صارمة لتفاديها مجددا
باكستان...ثلوج تتسبب في مصرع 16 شخصا ورئيس الوزراء يأمر باتخاذ إجراءات صارمة لتفاديها مجددا
أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، عن صدمته لمصرع 16 شخصا خلال عاصفة ثلجية في مدينة موري الجبلية شمالي باكستان، وأكد أنه أمر باتخاذ إجراءات صارمة لتفادي... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T12:39+0000
2022-01-08T12:39+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050359776_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4df8d412bb094514e7838ba2a9288831.jpg
إسلام آباد - سبوتنيك. وقال خان في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، إنه "مصدوم ومستاء من الوفيات المأساوية للسياح على الطريق إلى موري الجبلية، لم يسبق تساقط مثل هذه الثلوج".وتابع: "أمرت بالتحقيق ووضع لوائح وإجراءات صارمة لضمان منع مثل هذه المآسي".وفي السياق ذاته، جاء في بيان الجيش الباكستاني، أمس، أنه "تم استدعاء وحدات الجيش وقوات شبه عسكرية بعد مقتل 16 سائحا باكستانيا نتيجة تساقط الثلوج بصورة مستمرة منذ عدة أيام في مرتفعات "موري" القريبة من العاصمة إسلام آباد".وأكد وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد، في رسالة نقلتها صحيفة (دون) الباكستانية، أن 16 سائحا على الأقل حوصروا في سيارات ولقوا حتفهم نتيجة تساقط الثلوج بغزارة في تلك المنطقة.ويذكر أنه قبل يومين أصدرت الإدارات المحلية تعليمات للسائحين بعدم التوجه إلى منتجع موري والجبال القريبة منه بسبب الازدحام الشديد للمركبات هناك، بعد أن تجاوز عددها مائة ألف مركبة.كما أكد راشد أن الجهود جارية بصورة مكثفة لإجلاء آلاف من المحاصرين على الطريق ما بين منتجع موري والعاصمة إسلام آباد، موضحا أن الطرق المؤدية إلى مري من العاصمة إسلام آباد ومناطق أخرى قد أغلقت نهائيا ولم يُسمح سوى للمركبات التي تحمل المواد الغذائية ومواد الإغاثة بالدخول.وأوضح الوزير أن إدارتي "روالبندي" و"إسلام أباد" تعملان مع الشرطة لإنقاذ المحاصرين، كما استدعوا 5 فصائل من الجيش الباكستاني بالإضافة إلى قوات "الرينجرز" شبه العسكرية وفيلق الحدود؛ لمحاولة فتح الطرق وإنقاذ الأشخاص الذين لا يزالون عالقين هناك.وأعلن رئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب، عثمان بوزدار منطقة موري "منكوبة"، وفرضت حالة الطوارئ في المستشفيات ومراكز الشرطة والمكاتب الإدارية وخدمات الإنقاذ.ويذكر أن الطقس السيئ تسبب أيضا في سقوط أسقف بعض المنازل، وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط الثلوج حتى مساء اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/باكستان-تعتذر-عن-المشاركة-في-قمة-الديمقراطية-التي-تنظمها-الولايات-المتحدة-1053723197.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050359776_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_54ebda1589220ec8c5be56a97377b73c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

باكستان...ثلوج تتسبب في مصرع 16 شخصا ورئيس الوزراء يأمر باتخاذ إجراءات صارمة لتفاديها مجددا

12:39 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / ASIF HASSANأناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان
أناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / ASIF HASSAN
تابعنا عبر
أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، عن صدمته لمصرع 16 شخصا خلال عاصفة ثلجية في مدينة موري الجبلية شمالي باكستان، وأكد أنه أمر باتخاذ إجراءات صارمة لتفادي تكرار حدوث مثل هذه المآسي.
إسلام آباد - سبوتنيك. وقال خان في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، إنه "مصدوم ومستاء من الوفيات المأساوية للسياح على الطريق إلى موري الجبلية، لم يسبق تساقط مثل هذه الثلوج".

وتابع: "أمرت بالتحقيق ووضع لوائح وإجراءات صارمة لضمان منع مثل هذه المآسي".

وفي السياق ذاته، جاء في بيان الجيش الباكستاني، أمس، أنه "تم استدعاء وحدات الجيش وقوات شبه عسكرية بعد مقتل 16 سائحا باكستانيا نتيجة تساقط الثلوج بصورة مستمرة منذ عدة أيام في مرتفعات "موري" القريبة من العاصمة إسلام آباد".
رئيس وزراء باكستان، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
باكستان تعتذر عن عدم المشاركة في قمة الديمقراطية التي تنظمها الولايات المتحدة
9 ديسمبر 2021, 04:25 GMT


وأكد وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد، في رسالة نقلتها صحيفة (دون) الباكستانية، أن 16 سائحا على الأقل حوصروا في سيارات ولقوا حتفهم نتيجة تساقط الثلوج بغزارة في تلك المنطقة.

ويذكر أنه قبل يومين أصدرت الإدارات المحلية تعليمات للسائحين بعدم التوجه إلى منتجع موري والجبال القريبة منه بسبب الازدحام الشديد للمركبات هناك، بعد أن تجاوز عددها مائة ألف مركبة.

كما أكد راشد أن الجهود جارية بصورة مكثفة لإجلاء آلاف من المحاصرين على الطريق ما بين منتجع موري والعاصمة إسلام آباد، موضحا أن الطرق المؤدية إلى مري من العاصمة إسلام آباد ومناطق أخرى قد أغلقت نهائيا ولم يُسمح سوى للمركبات التي تحمل المواد الغذائية ومواد الإغاثة بالدخول.

وأوضح الوزير أن إدارتي "روالبندي" و"إسلام أباد" تعملان مع الشرطة لإنقاذ المحاصرين، كما استدعوا 5 فصائل من الجيش الباكستاني بالإضافة إلى قوات "الرينجرز" شبه العسكرية وفيلق الحدود؛ لمحاولة فتح الطرق وإنقاذ الأشخاص الذين لا يزالون عالقين هناك.

وأعلن رئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب، عثمان بوزدار منطقة موري "منكوبة"، وفرضت حالة الطوارئ في المستشفيات ومراكز الشرطة والمكاتب الإدارية وخدمات الإنقاذ.

ويذكر أن الطقس السيئ تسبب أيضا في سقوط أسقف بعض المنازل، وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط الثلوج حتى مساء اليوم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:29 GMTهل تتوقف التسوية بين السعودية وإيران على حوار إقليمي واسع يضم مصر وتركيا
13:22 GMTالقصة الكاملة للقبض على رجل الأعمال المصري محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على فتيات
13:18 GMTأول الهواتف المطروحة في عام 2022... شحن سريع وكاميرا بخصائص غير مسبوقة
13:14 GMTوزير مغربي يأمر باستعمال اللغة العربية في جميع المراسلات
12:57 GMTتركيا... ضبط أكثر من 25 ألف قطعة أثرية...صور
12:55 GMTأزمة الطاقة الأوروبية تجعل أمريكا الأولى عالميا في تصدير الغاز
12:53 GMTتظاهرة ضد "إلزامية اللقاح" في لبنان...صور
12:48 GMTإيران تفرض عقوبات على 51 أمريكيا متورطين في اغتيال الجنرال سليماني
12:43 GMTبولندا تعترف باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"
12:40 GMTتركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة غامضة في نيويورك
12:39 GMTباكستان...ثلوج تتسبب في مصرع 16 شخصا ورئيس الوزراء يأمر باتخاذ إجراءات صارمة لتفاديها مجددا
12:33 GMTمواطن هندي يحصل على 11 جرعة من لقاحات كورونا "لعلاج الصداع"
12:32 GMTعبير موسي: السلطة التونسية تتدخل في الخط التحريري للإعلام وهناك تمويل أجنبي لبعضه
12:30 GMTانقسام قضائي حول التطعيم الإلزامي في الولايات المتحدة
12:28 GMTليبيا...الارتباك يخيم على المشهد السياسي بعد إثارة ملف الاستفتاء على الدستور
12:26 GMTمستشار خامنئي يكشف أقل انتقام قد تفعله إيران ردا على مقتل قاسم سليماني
12:23 GMTهل يضع الصدر اللبنة الأولى لعملية سياسية جديدة في العراق؟
12:20 GMTمحلل سياسي: هلع أمريكي من سيطرة روسيا على أصول النفط والغاز الغربية في كازاخستان
12:18 GMTصحيفة: روسيا تنقذ دول القارة السوداء
12:13 GMT"أمازون" تقلل فترة الإجازات المدفوعة لموظفيها المصابين بكورونا