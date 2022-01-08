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https://arabic.sputniknews.com/20220108/بايدن-يتفقد-بلدة-دمرها-حريق-غابات-في-منطقة-دنفر-1055082785.html
بايدن يتفقد بلدة دمرها حريق غابات في منطقة دنفر
بايدن يتفقد بلدة دمرها حريق غابات في منطقة دنفر
زار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، بلدة في منطقة دنفر تحولت إلى أطلال الأسبوع الماضي بسبب حريق غابات شتوي نادر، حيث واسى حفنة من آلاف السكان الذين دمرت... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T01:58+0000
2022-01-08T01:58+0000
الرئيس الأمريكي جو بايدن
حرائق الغابات
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وفُقد شخصان وهناك مخاوف أن يكونا قد لقيا حتفهما، بعد أن تسبب حريق مارشال في تدمير أكثر من ألف منزل يومي 30و31 ديسمبر/كانون الأول. مما جعله أكثر حرائق كولورادو تدميرا على الإطلاق من حيث الخسائر في الممتلكات.وأتى حريق البراري في مقاطعة بولدر الواقعة على الأطراف الشمالية لمنطقة دنفر الحضرية على أكثر من ستة آلاف فدان وتدمير مناطق من بلدتي لويزفيل وسوبريور، حيث التهمت النيران في بعض الأحيان مساحات من الأراضي الجافة بحجم ملعب كرة القدم في ثوان.ولا يمتد عادة موسم حرائق الغابات في كولورادو إلى الشتاء نتيجة الغطاء الثلجي والبرد القارس. لكن تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة الأرض يجعلان الغطاء النباتي في مناطق من غرب الولايات المتحدة أكثر جفافا وعرضة للحرائق.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/مقتل-5-أشخاص-خلال-تبادل-لإطلاق-النيران-في-ولاية-كولورادو-الأمريكية-1054711151.html
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الرئيس الأمريكي جو بايدن, حرائق الغابات

بايدن يتفقد بلدة دمرها حريق غابات في منطقة دنفر

01:58 GMT 08.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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زار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، بلدة في منطقة دنفر تحولت إلى أطلال الأسبوع الماضي بسبب حريق غابات شتوي نادر، حيث واسى حفنة من آلاف السكان الذين دمرت منازلهم.
وفُقد شخصان وهناك مخاوف أن يكونا قد لقيا حتفهما، بعد أن تسبب حريق مارشال في تدمير أكثر من ألف منزل يومي 30و31 ديسمبر/كانون الأول. مما جعله أكثر حرائق كولورادو تدميرا على الإطلاق من حيث الخسائر في الممتلكات.
وأتى حريق البراري في مقاطعة بولدر الواقعة على الأطراف الشمالية لمنطقة دنفر الحضرية على أكثر من ستة آلاف فدان وتدمير مناطق من بلدتي لويزفيل وسوبريور، حيث التهمت النيران في بعض الأحيان مساحات من الأراضي الجافة بحجم ملعب كرة القدم في ثوان.
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ولا يمتد عادة موسم حرائق الغابات في كولورادو إلى الشتاء نتيجة الغطاء الثلجي والبرد القارس. لكن تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة الأرض يجعلان الغطاء النباتي في مناطق من غرب الولايات المتحدة أكثر جفافا وعرضة للحرائق.
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