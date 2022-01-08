بايدن يتفقد بلدة دمرها حريق غابات في منطقة دنفر

وفُقد شخصان وهناك مخاوف أن يكونا قد لقيا حتفهما، بعد أن تسبب حريق مارشال في تدمير أكثر من ألف منزل يومي 30و31 ديسمبر/كانون الأول. مما جعله أكثر حرائق كولورادو تدميرا على الإطلاق من حيث الخسائر في الممتلكات.وأتى حريق البراري في مقاطعة بولدر الواقعة على الأطراف الشمالية لمنطقة دنفر الحضرية على أكثر من ستة آلاف فدان وتدمير مناطق من بلدتي لويزفيل وسوبريور، حيث التهمت النيران في بعض الأحيان مساحات من الأراضي الجافة بحجم ملعب كرة القدم في ثوان.ولا يمتد عادة موسم حرائق الغابات في كولورادو إلى الشتاء نتيجة الغطاء الثلجي والبرد القارس. لكن تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة الأرض يجعلان الغطاء النباتي في مناطق من غرب الولايات المتحدة أكثر جفافا وعرضة للحرائق.
زار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، بلدة في منطقة دنفر تحولت إلى أطلال الأسبوع الماضي بسبب حريق غابات شتوي نادر، حيث واسى حفنة من آلاف السكان الذين دمرت منازلهم.
وفُقد شخصان وهناك مخاوف أن يكونا قد لقيا حتفهما، بعد أن تسبب حريق مارشال في تدمير أكثر من ألف منزل يومي 30و31 ديسمبر/كانون الأول. مما جعله أكثر حرائق كولورادو تدميرا على الإطلاق من حيث الخسائر في الممتلكات.
ولا يمتد عادة موسم حرائق الغابات في كولورادو إلى الشتاء نتيجة الغطاء الثلجي والبرد القارس. لكن تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة الأرض يجعلان الغطاء النباتي في مناطق من غرب الولايات المتحدة أكثر جفافا وعرضة للحرائق.