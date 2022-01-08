بايدن يرشح عسكريا مخضرما حارب في العراق لرئاسة عمليات الشرق الأوسط

وفي حال موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح بايدن، سيخلف كوريلا الجنرال كينيث ماكنزي لرئاسة القيادة المركزية، التي تشرف على العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.ووفقا لسيرته الذاتية الرسمية، فإن مايكل كوريلا، البالغ من العمر 55 عاما، يشغل حاليا الفيلق الـ18 المحمول جوا، والذي يضم غالبية قوات الرد التابعة لجيش الولايات المتحدة في فورت براج في ولاية نورث كارولينا.وتخرج كوريلا من أكاديمية ويست بوينت العسكرية، وقاتل في كوسوفو وأفغانستان، والعراق حيث أصيب بعيار ناري بجروح خطيرة خلال هجوم على الموصل في عام 2005.كما تولى كوريلا مسؤوليات في هيئة الأركان العامة لجيش الولايات المتحدة، وقاد فرقة المظلات 82 المرموقة، وهو معروف بالمشاركة في عمليات الإنزال في معركة نورماندي عام 1944.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رشح الجنرال مايكل كوريلا لرئاسة القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.
وفي حال موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح بايدن، سيخلف كوريلا الجنرال كينيث ماكنزي لرئاسة القيادة المركزية، التي تشرف على العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
ووفقا لسيرته الذاتية الرسمية، فإن مايكل كوريلا، البالغ من العمر 55 عاما، يشغل حاليا الفيلق الـ18 المحمول جوا، والذي يضم غالبية قوات الرد التابعة لجيش الولايات المتحدة في فورت براج في ولاية نورث كارولينا.