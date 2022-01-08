بشرى سارة للمصريين بشأن مباراة نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

وأفادت صحيفة "الوطن سبورت"، مساء اليوم السبت، أنه سيتم نقل مباراة مصر ونيجيريا المقررة يوم الثلاثاء المقبل، عبر قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة، لكن هناك 8 قنوات أخرى ستبث المباراة بشكل مجاني، وهي:ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ33، المقرر لها خلال الفترة من 9 يناير/كانون الثاني الجاري إلى 6 فبراير/شباط المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.ويستهل المنتخب المصري مبارياته في البطولة بلقاء منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل.
قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
قناة الجزائرية الأولى، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 (5/6).
قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.
قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.
قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.
قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ33، المقرر لها خلال الفترة من 9 يناير/كانون الثاني الجاري إلى 6 فبراير/شباط المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.ويستهل المنتخب المصري مبارياته في البطولة بلقاء منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل.