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بشرى سارة للمصريين بشأن مباراة نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية
بشرى سارة للمصريين بشأن مباراة نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية
زفّت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بشرى سارة للمصريين بشأن مباراة منتخبهم الوطني لكرة القدم أمام نظيره النيجيري في كأس الأمم الأفريقية. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T15:46+0000
2022-01-08T15:46+0000
مجتمع
كأس الأمم الأفريقية
منتخب مصر الوطني
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وأفادت صحيفة "الوطن سبورت"، مساء اليوم السبت، أنه سيتم نقل مباراة مصر ونيجيريا المقررة يوم الثلاثاء المقبل، عبر قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة، لكن هناك 8 قنوات أخرى ستبث المباراة بشكل مجاني، وهي:ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ33، المقرر لها خلال الفترة من 9 يناير/كانون الثاني الجاري إلى 6 فبراير/شباط المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.ويستهل المنتخب المصري مبارياته في البطولة بلقاء منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل.
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مجتمع, كأس الأمم الأفريقية, منتخب مصر الوطني

بشرى سارة للمصريين بشأن مباراة نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

15:46 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFARمنتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته مع المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 في قطر
منتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته مع المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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زفّت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بشرى سارة للمصريين بشأن مباراة منتخبهم الوطني لكرة القدم أمام نظيره النيجيري في كأس الأمم الأفريقية.
وأفادت صحيفة "الوطن سبورت"، مساء اليوم السبت، أنه سيتم نقل مباراة مصر ونيجيريا المقررة يوم الثلاثاء المقبل، عبر قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة، لكن هناك 8 قنوات أخرى ستبث المباراة بشكل مجاني، وهي:
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قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
قناة الجزائرية الأولى، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 (5/6).
قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.
قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.
قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.
قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ33، المقرر لها خلال الفترة من 9 يناير/كانون الثاني الجاري إلى 6 فبراير/شباط المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.ويستهل المنتخب المصري مبارياته في البطولة بلقاء منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل.
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