https://arabic.sputniknews.com/20220108/تركيا-تعزي-مصر-في-مصرع-16-شخصا-إثر-حادث-سير-في-محافظة-جنوب-سيناء-1055107698.html

تركيا تعزي مصر في مصرع 16 شخصا إثر حادث سير في محافظة جنوب سيناء

تركيا تعزي مصر في مصرع 16 شخصا إثر حادث سير في محافظة جنوب سيناء

أعربت تركيا، اليوم السبت، عن خالص تعازيها لمصر في مصرع 16 شخصا وإصابة 18 آخرين إثر حادث سير وقع في محافظة جنوب سيناء. 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T16:48+0000

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أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت الخارجية التركية، في بيان: "علمنا ببالغ بحزن أن هناك الكثير من القتلى والجرحى في حادث مروري وقع نتيجة اصطدام حافلتين على طريق السويس - طور سيناء في مصر اليوم".وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق اليوم، أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم مروري بين حافلة كبيرة وأخرى نقل صغيرة على طريق "السويس - طور سيناء"، بلغت 18 إصابة، و16 حالة وفاة.جدير بالذكر أن تركيا قدمت تعازيها لمصر في حوادث سابقة مشابهة منذ بدء التقارب بين البلدين والسعي إلى تطبيع علاقاتهما خلال الفترة الماضية.وعقدت مصر وتركيا جولتين من المحادثات الاستكشافية لبحث سبل إزالة الخلافات القائمة بينهما منذ عام 2013، حيث استضافت القاهرة أول جولة من المحادثات في أيار/مايو 2021، فيما استضافت تركيا الجولة الثانية من المحادثات في أيلول/سبتمبر 2021، لكن كلا الجولتين لم تسفرا عن نتائج ملموسة.وشهدت العلاقات المصرية التركية أزمة انتهت إلى قطع العلاقات، على خلفية عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في صيف 2013، إثر احتجاجات شعبية عارمة، وهو ما اعتبرته تركيا "انقلابا عسكريا على رئيس منتخب"، فيما أكدت مصر أنها ثورة شعبية استجاب لها الجيش.وتدهورت العلاقات أكثر بين القاهرة وأنقرة، خلال العامين الأخيرين، بسبب نشاط تركيا للتنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتدخلها العسكري في ليبيا؛ وهي الأمور التي ترفضها مصر ومعها اليونان وقبرص بشكل قاطع.وبدأت أنقرة، مؤخرا، في تخفيض حدة التوتر في علاقاتها الدولية، التي من أبرزها العلاقة مع مصر.

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