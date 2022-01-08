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تركيا... ضبط أكثر من 25 ألف قطعة أثرية...صور
تركيا... ضبط أكثر من 25 ألف قطعة أثرية...صور
تمكنت قوات الأمن التركية من ضبط أكثر من 25 ألف قطعة أثرية تعود لفترات تاريخية مختلفة في قضاء "طوشانلي" في ولاية كوتاهية غربي البلاد. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T12:57+0000
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ووفقا لوكالة الأناضول" التركية، فإن فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة توصلت إلى معلومات تفيد بقيام ثلاثة أشخاص بجمع قطع أثرية مكتشفة في حفريات غير قانونية لبيعها.وأضافت الوكالة أنه بعد حوالي 3 أشهر من المتابعة، نفذت الفرق عملية دهم على عناوينهم، وأوقفت الأشخاص الثلاثة.وأسفرت العملية عن ضبط 25 ألفا و126 قطعة أثرية تضم عملات وخواتم وصلبان وسهام وخناجر وميداليات.
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تركيا... ضبط أكثر من 25 ألف قطعة أثرية...صور

12:57 GMT 08.01.2022
© AP Photo / Bülent Dorukالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AP Photo / Bülent Doruk
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تمكنت قوات الأمن التركية من ضبط أكثر من 25 ألف قطعة أثرية تعود لفترات تاريخية مختلفة في قضاء "طوشانلي" في ولاية كوتاهية غربي البلاد.
ووفقا لوكالة الأناضول" التركية، فإن فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة توصلت إلى معلومات تفيد بقيام ثلاثة أشخاص بجمع قطع أثرية مكتشفة في حفريات غير قانونية لبيعها.
وأضافت الوكالة أنه بعد حوالي 3 أشهر من المتابعة، نفذت الفرق عملية دهم على عناوينهم، وأوقفت الأشخاص الثلاثة.
وأسفرت العملية عن ضبط 25 ألفا و126 قطعة أثرية تضم عملات وخواتم وصلبان وسهام وخناجر وميداليات.
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