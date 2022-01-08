تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة غامضة في نيويورك
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEرئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة في مدينة نيويورك الأمريكية.
وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه "سيستريح لبضعة أيام ثم يعود إلى منزله في الرياض".
كما حرص تركي آل الشيخ على توجيه الشكر إلى مستشفى نيويورك بريسبيتيريان وطاقهما الطبي على رعايتهم له، مشيرا إلى أنه سيغادرها بأقصى درجات الحب.
I would like to thank New York Presbyterian Hospital and all its medical staff for their kind medical care during my stay…leaving them with utmost love…I will be resting for few days…then going back home to Riyadh in sha Allah. ❤️🇸🇦— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 7, 2022
وفي يوم الأربعاء الماضي، طمأن المستشار تركي آل الشيخ متابعيه على "تويتر" بأنه بخير وبصحة جيدة، وتقدم "بخالص شكره إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، على رعايته الدائمة له، ولكل محب وكاره"، بحسب قوله.
وتابع آل الشيخ مؤكدا أن "جسده اعتاد على مشرط الجراح"، في إشارة إلى خضوعه للعديد من العمليات الجراحية.
الحمدالله انا بخير ... اتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمه حماه واعزه الله... ولكل محب شكراً ولكل كاره شكراً ... تعود هذا الجسد على مشرط الجراح ... لكن الايمان والعزيمه تزيد🙏🏻 لا أراكم الله مكروه في حبيب اوعزيز🙏🏻❤️— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 5, 2022
وعلى الرغم من عدم إفصاح تركي آل الشيخ رسميا عن طبيعة الجراحة الأخيرة التي خضع لها، إلا أن حساب يتبع لإحدى المستخدمات والمقربة منه ذكر أنه أجرى جراحة بالرأس.
الف الحمدالله على سلامة الغالي والحمدالله تكللت العملية ب النجاح الف الحمدالله . وتقوم ب السلامة لنا ي الغالي ❤️❤️ وترجع احسن من قبل يابو ناصر ❤️❤️ @Turki_alalshikh pic.twitter.com/YAubT7r3DW— أبيار آل الشيخ (@Abby419e) January 5, 2022
وتلقى تركي آل الشيخ رسائل ودعوات من العديد من الفنانين بعد إعلان خضوعه للجراحة في مدينة نيويورك الأمريكية، من بينهم يسرا ونادية الجندي.