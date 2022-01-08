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https://arabic.sputniknews.com/20220108/تركي-آل-الشيخ-يكشف-تطورات-حالته-الصحية-بعد-خضوعه-لجراحة-غامضة-في-نيويورك-1055097093.html
تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة غامضة في نيويورك
تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة غامضة في نيويورك
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، ‏تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة في مدينة نيويورك... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T12:40+0000
2022-01-08T12:40+0000
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أخبار السعودية اليوم
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وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه "سيستريح لبضعة أيام ثم يعود إلى منزله في الرياض".كما حرص تركي آل الشيخ على توجيه الشكر إلى مستشفى نيويورك بريسبيتيريان وطاقهما الطبي على رعايتهم له، مشيرا إلى أنه سيغادرها بأقصى درجات الحب.وفي يوم الأربعاء الماضي، طمأن المستشار تركي آل الشيخ متابعيه على "تويتر" بأنه بخير وبصحة جيدة، وتقدم "بخالص شكره إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، على رعايته الدائمة له، ولكل محب وكاره"، بحسب قوله.وتابع آل الشيخ مؤكدا أن "جسده اعتاد على مشرط الجراح"، في إشارة إلى خضوعه للعديد من العمليات الجراحية.وعلى الرغم من عدم إفصاح تركي آل الشيخ رسميا عن طبيعة الجراحة الأخيرة التي خضع لها، إلا أن حساب يتبع لإحدى المستخدمات والمقربة منه ذكر أنه أجرى جراحة بالرأس.وتلقى تركي آل الشيخ رسائل ودعوات من العديد من الفنانين بعد إعلان خضوعه للجراحة في مدينة نيويورك الأمريكية، من بينهم يسرا ونادية الجندي.
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مجتمع, منوعات, أخبار السعودية اليوم

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة غامضة في نيويورك

12:40 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEرئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، ‏تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة في مدينة نيويورك الأمريكية.‏
وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه "سيستريح لبضعة أيام ثم يعود إلى منزله في الرياض".
كما حرص تركي آل الشيخ على توجيه الشكر إلى مستشفى نيويورك بريسبيتيريان وطاقهما الطبي على رعايتهم له، مشيرا إلى أنه سيغادرها بأقصى درجات الحب.
وفي يوم الأربعاء الماضي، طمأن المستشار تركي آل الشيخ متابعيه على "تويتر" بأنه بخير وبصحة جيدة، وتقدم "بخالص شكره إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، على رعايته الدائمة له، ولكل محب وكاره"، بحسب قوله.
وتابع آل الشيخ مؤكدا أن "جسده اعتاد على مشرط الجراح"، في إشارة إلى خضوعه للعديد من العمليات الجراحية.
وعلى الرغم من عدم إفصاح تركي آل الشيخ رسميا عن طبيعة الجراحة الأخيرة التي خضع لها، إلا أن حساب يتبع لإحدى المستخدمات والمقربة منه ذكر أنه أجرى جراحة بالرأس.
وتلقى تركي آل الشيخ رسائل ودعوات من العديد من الفنانين بعد إعلان خضوعه للجراحة في مدينة نيويورك الأمريكية، من بينهم يسرا ونادية الجندي.
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