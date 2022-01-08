تلوث الهواء جراء حرائق الغابات وتكون شكل جديد غريب من الضوء

تلوث الهواء بحرائق الغابات وشكل جديد غريب من الضوء ورجل الثقب الأسود
تلوث الهواء بحرائق الغابات وشكل جديد غريب من الضوء ورجل الثقب الأسود
بعد دراسة امتدت عشرين عاما، وجد باحثون تأثيرات خطيرة على ملايين الأشخاص بسبب تلوث الهواء الشديد الناجم عن حرائق الغابات الأمريكية لاسيما عامي 2020 و2021. وكشف العلماء أن ملوثات الهواء تضاعفت خلال العقد الماضي، ما يعرض ملايين إضافية لتداعيات أخطر.أظهر الفيزيائيون إمكانية تقسيم الفوتونات أو جسيمات الضوء إلى ما يسمى بوزونات ماجورانا (Majorana) أي إلى شطرين لإنشاء شكل جديد غريب من الضوء، وهو إنجاز يعتقد منذ فترة طويلة أنه مستحيل رياضيا. وفق العلماء، قد يكون هذا نوع الضوء الذي كان يظن سابقا أنه يستحيل كذلك تحقيقه عمليا.بالإضافة إلى المواضيع السابقة، سنتحدث ايضا في هذه الحلقة على أثير "إذاعة سبوتنيك"، عن أن المشاركين في سباقات الثيران يخالفون قوانين حركة الحشود. فهناك قوانين لحركة الفرد. وهنالك قوانين لحركة الأفراد. وهناك ما يميز ويسيِّر الحركة الذاتية، وهنالك بالطبع ما يفسر ويدفع الحركة الجماعية. أي كل حركة بذاتها، أو بغيرها، تخضع لقوانين فيزيائية بعينها. وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة جون ويلر الفيزيائي والعالم النووي الذي يعد من أشهر من انضموا لأينشتاين في أعماله وهو كذلك مبتكر مصطلح الثقب الأسود. الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
تلوث الهواء بحرائق الغابات وشكل جديد غريب من الضوء ورجل الثقب الأسود
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اكتشف باحثون أن الأغشية الحيوية البكتيرية أقل بساطة مما كنا نعتقد، ووجدوا أنها تشكل هياكل تشبه الحلقة أثناء نموها واستهلاكها العناصر الغذائية في بيئتها. ومع تناقص إمدادات المغذيات، تتجمد بعض الخلايا بشكل أساسي بمرور الوقت من حيث الطريقة التي تعمل بها وقد شوهد هذا سابقا فقط في الحيوانات والنباتات.
بعد دراسة امتدت عشرين عاما، وجد باحثون تأثيرات خطيرة على ملايين الأشخاص بسبب تلوث الهواء الشديد الناجم عن حرائق الغابات الأمريكية لاسيما عامي 2020 و2021.
وكشف العلماء أن ملوثات الهواء تضاعفت خلال العقد الماضي، ما يعرض ملايين إضافية لتداعيات أخطر.
أظهر الفيزيائيون إمكانية تقسيم الفوتونات أو جسيمات الضوء إلى ما يسمى بوزونات ماجورانا (Majorana) أي إلى شطرين لإنشاء شكل جديد غريب من الضوء، وهو إنجاز يعتقد منذ فترة طويلة أنه مستحيل رياضيا. وفق العلماء، قد يكون هذا نوع الضوء الذي كان يظن سابقا أنه يستحيل كذلك تحقيقه عمليا.
بالإضافة إلى المواضيع السابقة، سنتحدث ايضا في هذه الحلقة على أثير "إذاعة سبوتنيك"، عن أن المشاركين في سباقات الثيران يخالفون قوانين حركة الحشود. فهناك قوانين لحركة الفرد. وهنالك قوانين لحركة الأفراد.
وهناك ما يميز ويسيِّر الحركة الذاتية، وهنالك بالطبع ما يفسر ويدفع الحركة الجماعية. أي كل حركة بذاتها، أو بغيرها، تخضع لقوانين فيزيائية بعينها.
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة جون ويلر الفيزيائي والعالم النووي الذي يعد من أشهر من انضموا لأينشتاين في أعماله وهو كذلك مبتكر مصطلح الثقب الأسود.