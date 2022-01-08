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توكاييف يحدد مدة وجود قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
توكاييف يحدد مدة وجود قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، يوم أمس الجمعة، أن فترة بقاء قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان ستكون قصيرة. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T12:11+0000
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وكتب توكاييف عبر صفحته على "تويتر": "تم نشر قوات حفظ السلام كجزء من القوات المتعددة الجنسيات للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وستبقى لفترة قصيرة حتى يستقر الوضع في كازاخستان".وتواصل منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال فرقة من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان، وتشمل، بالإضافة إلى قوات روسيا، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
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روسيا, العالم, كازاخستان

توكاييف يحدد مدة وجود قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان

12:11 GMT 08.01.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستانرئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستان
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أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، يوم أمس الجمعة، أن فترة بقاء قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان ستكون قصيرة.
وكتب توكاييف عبر صفحته على "تويتر": "تم نشر قوات حفظ السلام كجزء من القوات المتعددة الجنسيات للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وستبقى لفترة قصيرة حتى يستقر الوضع في كازاخستان".
وتواصل منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال فرقة من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان، وتشمل، بالإضافة إلى قوات روسيا، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
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