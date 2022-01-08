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جامعة الدول العربية ترحب بمساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة السودانية
جامعة الدول العربية ترحب بمساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة السودانية
رحبت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، بإعلان الأمم المتحدة العمل على تسهيل الحوار بين الأطراف السياسية في السودان. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T15:16+0000
2022-01-08T15:16+0000
الأمم المتحدة
السودان
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جاء هذا في بيان صادر عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقال المصدر إن الجامعة ترحب بإعلان الأمم المتحدة عبر موفدها إلى الخرطوم بالعمل مع الأطراف السودانية لتسهيل عملية سياسية تهدف إلي تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية.وأوضح المصدر أن هذا الدعم يأتي انطلاقا من حرص الجامعة العربية على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين الماضيين.وبين كذلك أن الدعم ينطلق من أهمية معالجة كافة أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السودان.وعبر المصدر عن استعداد وعزم الجامعة التعاون الكامل مع الأمم المتحدة للمساعدة في التوصل لتوافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية.وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بريتس، إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية.وأكد رئيس البعثة الأممية أن العملية تشمل الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/أمين-عام-الأمم-المتحدة-لـالبرهان-ملتزمون-بدعم-الفترة-الانتقالية-في-السودان-وصولا-للانتخابات-1055086105.html
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الأمم المتحدة, السودان

جامعة الدول العربية ترحب بمساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة السودانية

15:16 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / -احتجاجات "مليونية 30 أكتوبر" في الخرطوم
احتجاجات مليونية 30 أكتوبر في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / -
تابعنا عبر
رحبت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، بإعلان الأمم المتحدة العمل على تسهيل الحوار بين الأطراف السياسية في السودان.
جاء هذا في بيان صادر عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
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07:40 GMT
وقال المصدر إن الجامعة ترحب بإعلان الأمم المتحدة عبر موفدها إلى الخرطوم بالعمل مع الأطراف السودانية لتسهيل عملية سياسية تهدف إلي تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية.
وأوضح المصدر أن هذا الدعم يأتي انطلاقا من حرص الجامعة العربية على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين الماضيين.
وبين كذلك أن الدعم ينطلق من أهمية معالجة كافة أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السودان.
وعبر المصدر عن استعداد وعزم الجامعة التعاون الكامل مع الأمم المتحدة للمساعدة في التوصل لتوافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بريتس، إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية.
وأكد رئيس البعثة الأممية أن العملية تشمل الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.
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