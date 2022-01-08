جامعة الدول العربية ترحب بمساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة السودانية

جاء هذا في بيان صادر عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقال المصدر إن الجامعة ترحب بإعلان الأمم المتحدة عبر موفدها إلى الخرطوم بالعمل مع الأطراف السودانية لتسهيل عملية سياسية تهدف إلي تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية.وأوضح المصدر أن هذا الدعم يأتي انطلاقا من حرص الجامعة العربية على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين الماضيين.وبين كذلك أن الدعم ينطلق من أهمية معالجة كافة أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السودان.وعبر المصدر عن استعداد وعزم الجامعة التعاون الكامل مع الأمم المتحدة للمساعدة في التوصل لتوافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية.وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بريتس، إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية.وأكد رئيس البعثة الأممية أن العملية تشمل الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.