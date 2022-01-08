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حبس رجل أعمال مصري شهير لاتهامه بالاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة
حبس رجل أعمال مصري شهير لاتهامه بالاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة
أمرت النيابة العامة المصرية بحبس رجل الأعمال الشهير محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامه بالإتجار في البشر، وهتك عرض فتيات نزيلات في دار أيتام مملوكة... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T16:43+0000
2022-01-08T16:43+0000
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وقال بيان صادر عن النيابة العامة إن الأمين متهم "بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر".وأضاف البيان: "استمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة".وأشار البيان إلى أنها كانت "قد تلقت بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في 10 ديسمبر من العام الماضي بشأن ما نشر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت فتولت النيابة العامة التحقيقات".وتابع البيان: "كما سألت النيابة العامة إخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي حيث أفادت أن تقاريرهن بشأن المجني عليهم أكدت معانتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية، كما سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن بتعرضهن للتحرش في الدار".كما لفت البيان إلى أن "النيابة العامة كانت قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات".وأكد البيان أن "النيابة تستمع اليوم لعدد من الفتيات المجني عليهن، وجارٍ استكمال التحقيقات".ويعتبر محمد الأمين أحد أشهر رجال الأعمال في مصر الذي ارتبط اسمه بصناعة الإعلام، فهو مؤسس مجموعة قنوات "سي بي سي"، وشبكة قنوات مودرن، بالإضافة إلي تأسيس وكالة الأخبار العربية AUA، وقناة النهار، بالإضافة إلى أنه كان شريكا في مجموعة شركات "عامر غروب".
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أخبار مصر الآن, مصر

حبس رجل أعمال مصري شهير لاتهامه بالاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة

16:43 GMT 08.01.2022
CC BY 3.0 / Bastique / النيابة العامة المصرية
النيابة العامة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
CC BY 3.0 / Bastique /
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أمرت النيابة العامة المصرية بحبس رجل الأعمال الشهير محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامه بالإتجار في البشر، وهتك عرض فتيات نزيلات في دار أيتام مملوكة له بمحافظة بني سويف جنوبي البلاد.
وقال بيان صادر عن النيابة العامة إن الأمين متهم "بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر".
وأضاف البيان: "استمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة".
وأشار البيان إلى أنها كانت "قد تلقت بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في 10 ديسمبر من العام الماضي بشأن ما نشر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت فتولت النيابة العامة التحقيقات".

ولفت البيان إلى النيابة العامة استمعت لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة "أطفال مفقودة" بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه "لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هتافيا".

وتابع البيان: "كما سألت النيابة العامة إخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي حيث أفادت أن تقاريرهن بشأن المجني عليهم أكدت معانتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية، كما سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن بتعرضهن للتحرش في الدار".
كما لفت البيان إلى أن "النيابة العامة كانت قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات".
وأكد البيان أن "النيابة تستمع اليوم لعدد من الفتيات المجني عليهن، وجارٍ استكمال التحقيقات".
ويعتبر محمد الأمين أحد أشهر رجال الأعمال في مصر الذي ارتبط اسمه بصناعة الإعلام، فهو مؤسس مجموعة قنوات "سي بي سي"، وشبكة قنوات مودرن، بالإضافة إلي تأسيس وكالة الأخبار العربية AUA، وقناة النهار، بالإضافة إلى أنه كان شريكا في مجموعة شركات "عامر غروب".
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