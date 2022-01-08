https://arabic.sputniknews.com/20220108/خبير-نفسي-الانتحار-سلوك-ضد-الفطرة-والوسط-الأسري-هو-من-يحدد-شخصية-الطفل-1055092428.html

خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.

خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.

ينتحر في كل عام أكثر من 800 ألف شخص، وهو ما يعني حالة انتحار كل 40 ثانية تقريبا، وفقا لبيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية. 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T11:13+0000

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وزير الداخلية البريطاني أمبير راد

صدى الحياة

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خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل. خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.

واستفحال ظاهرة الانتحار بشكل كبير في المجتمعات العربية يتطلب الوقوف على أسباب هذه الظاهرة وطرق منعها.حول هذا الموضوع، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية لبرنامج "صدى الحياة":وأضاف: "أنا أوجه رسالة للأسرة أن تعطي الدعم والاهتمام لأفراد الأسرة ومن المهم أن يتواجد الوالدين مع أبنائهم، ومن المهم جدا الحوار وتوعية الأطفال، لأن البيئة الأسرية هي من تشكّل وتبني شخصية الطفل وصلابته النفسية".التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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وزير الداخلية البريطاني أمبير راد, صدى الحياة, аудио