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https://arabic.sputniknews.com/20220108/دراسة-نظام-غذائي-خاص-بشهر-يناير-يقلل-من-خطر-الإصابة-بالسرطان-بنسبة-19-1055106607.html
دراسة: نظام غذائي خاص بشهر يناير يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 19%
دراسة: نظام غذائي خاص بشهر يناير يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 19%
يتسبب السرطان في نمو الخلايا في جزء معين من الجسم وتكاثرها ويمكن للخلايا السرطانية أن تدمر الأنسجة والأعضاء السليمة. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T16:24+0000
2022-01-08T16:24+0000
مجتمع
علوم
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وأفادت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، نقلا عن الدكتورة شيرين قسام، استشارية أمراض الدم، قولها إن "اتباع نظام غذائي شائع مرتبط بشهر يناير يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بثلاثة أنواع من السرطانات "الأكثر شيوعا" بنسبة هائلة تصل إلى 19 في المئة".أوضحت الدكتورة قسام، أن مكونات النظام الغذائي النباتي مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، قائلة: "هذه المكونات تشمل الألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية وتساعد هذه الأطعمة والعناصر الغذائية في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وخفض مستويات هرمون النمو بما في ذلك هرمون الأستروجين.. وبالتالي معالجة الآليات الأساسية التي تولد الخلايا المسببة للسرطان".غالبا ما يتم اتباع نظام غذائي نباتي من قبل الكثيرين خلال شهر يناير، والذي يُطلق عليه أيضًا اسم "نباتي"، والذي بدأته منظمة غير ربحية في عام 2014.في الوقت الحاضر، يهتم عدد أكبر من الناس أكثر من أي وقت مضى بأن يصبحوا نباتيين، حيث عبر أكثر من ثلث الأشخاص في المملكة المتحدة عن ذلك في استطلاع حديث لـ YouGov.
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مجتمع, علوم

دراسة: نظام غذائي خاص بشهر يناير يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 19%

16:24 GMT 08.01.2022
© Photo / Pixabayالصحة فقدان الوزن رياضة
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Photo / Pixabay
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يتسبب السرطان في نمو الخلايا في جزء معين من الجسم وتكاثرها ويمكن للخلايا السرطانية أن تدمر الأنسجة والأعضاء السليمة.
وأفادت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، نقلا عن الدكتورة شيرين قسام، استشارية أمراض الدم، قولها إن "اتباع نظام غذائي شائع مرتبط بشهر يناير يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بثلاثة أنواع من السرطانات "الأكثر شيوعا" بنسبة هائلة تصل إلى 19 في المئة".
أوضحت الدكتورة قسام، أن مكونات النظام الغذائي النباتي مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، قائلة: "هذه المكونات تشمل الألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية وتساعد هذه الأطعمة والعناصر الغذائية في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وخفض مستويات هرمون النمو بما في ذلك هرمون الأستروجين.. وبالتالي معالجة الآليات الأساسية التي تولد الخلايا المسببة للسرطان".
غالبا ما يتم اتباع نظام غذائي نباتي من قبل الكثيرين خلال شهر يناير، والذي يُطلق عليه أيضًا اسم "نباتي"، والذي بدأته منظمة غير ربحية في عام 2014.

قالت الدكتورة قسام: "من خلال إزالة اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة من النظام الغذائي، فإنك تتجنب المواد المسرطنة المعروفة من المجموعة 1 والمجموعة 2 أ"، مضيفة أنه "قد تترافق إزالة منتجات الألبان أيضا مع انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا".

في الوقت الحاضر، يهتم عدد أكبر من الناس أكثر من أي وقت مضى بأن يصبحوا نباتيين، حيث عبر أكثر من ثلث الأشخاص في المملكة المتحدة عن ذلك في استطلاع حديث لـ YouGov.
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