https://arabic.sputniknews.com/20220108/دعوة-إيرانية-لحوار-شامل-مع-السعودية-ومصر-وتركيا-ما-أهدافها-وما-إمكانية-تطبيقها؟-1055103249.html

دعوة إيرانية لحوار شامل مع السعودية ومصر وتركيا... ما أهدافها وما إمكانية تطبيقها؟

دعوة إيرانية لحوار شامل مع السعودية ومصر وتركيا... ما أهدافها وما إمكانية تطبيقها؟

رغم الخلافات السياسية والاستراتيجية التي تجمع بين هذه الدول، دعت إيران إلى حوار إقليمي شامل يضم السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة... 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T15:15+0000

2022-01-08T15:15+0000

2022-01-08T15:15+0000

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وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة"، أن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية.وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الحوار مع السعودية "إيجابي وبناء"، وأن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، مؤكدا أن طهران تؤمن بأهمية الحوار الإقليمي الواسع، الذي يشمل السعودية ومصر وتركيا لحل مشاكل المنطقة.وقال مراقبون إن هذه الدول تمثل مركز الثقل السياسي والاستراتيجي في الإقليم، والدعوة الإيرانية تأتي في ظل الأزمات التي تعانيها السياسة الخارجية الإيرانية، مؤكدين على ضرورة أن يكون هناك تقارب والتزام من هذه الدول قبل البدء في الحوار.خطوط حمراءأكد الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن دعوة وزير خارجية بلاده لحوار بين مصر وتركيا والسعودية يأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية بين هذه الدول، والتي كانت دائمًا مؤثرة إقليميًا، والتي كانت تتنافس على النفوذ الإقليمي إلا أنها كانت تحترم بعض الخطوط الحمراء في علاقاتها بينها البعض، وحتى بين حلفائها في المنطقة.ويرى المحلل الإيراني أن الآوان قد آن لعودة الجميع إلى العقلانية، وإعادة رسم الخطوط الحمراء السابقة، والقبول بأن هذه الدول جيران للأبد، ولا يمكن لأحد أن يهمش أو يحذف الآخر، وذلك خلال المؤتمر الذي دعا له وزير الخارجية الإيراني.إجراءات مطلوبةبدوره، اعتبر فواز كاسب العنزي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، أن دعوة وزير الخارجية الإيراني لحوار إقليمي يضم السعودية وتركيا ومصر، يمكن أن يحقق مصالح مشتركة، لكن مصلحة إيران تأتي في مقدمة أهداف هذه الدعوة، لا سيما وأن هذه الدول لها تأثير قوي ومهم في إقليم الشرق الأوسط.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن المملكة العربية السعودية دائمًا ما تبحث عن مثل هذه اللقاءات، لكن يجب أن تكون هناك ثقة متبادلة بين الأطراف، مصر والسعودية معروف توجههم ومواقفهم إزاء القضايا العربية، لا سيما أن الأمن الوطني العربي يتركز بشكل أساسي على سلامة وأمن الرياض والقاهرة، مؤكدًا أن الحوار يأتي لترتيب بعض الملفات، أو التمهيد لبناء تركيا علاقات جيدة مع مصر والسعودية.ويرى العنزي ضرورة أن يكون هناك أولا تقارب على المستوى الثنائي بين مصر وتركيا، وبين السعودية وتركيا، وبالتالي يكون هناك حوار لتبادل وطرح الملفات التي تهم المنطقة، لا سيما أن هناك متغيرات حدثت بشكل سريع وطرأت على السياسية الخارجية الأمريكية مما دفع بضرورة التواجد السعودي والمصري لتغطية مثل هذا الفراغ.وأضاف: "لكن إيران لا تزال متواجدة في عواصم بعض البلدان العربية وتدعم الحوثيين، وكذلك تركيا تدعم بعض الجماعات الإرهابية في ليبيا، ونفوذها في اليمن وتأثيرها على الملف السوري".وتابع: "كل هذه الأمور لن يجعل هناك نوع من المصداقية، ودبلوماسية الحوار ستكون حذرة، ولن يظهر بالشكل الذي يخدم المنطقة، يجب أولا تعلم سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وتوقف إيران عن دعمها للحوثيين والالتزام بالبرنامج النووي، وكف تركيا يدها عن دعم الإخوان وتأجيج هذا الفكر في بعض البلدان العربية، من أجل خلق ثقة يمكن من خلالها عقد هذه اللقاءات بل وإنجاحها أيضا".علاقات مصرية إيرانيةفي السياق ذاته، اعتبر محمد محسن أبوالنور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية (أفايب)، أن الدعوة الإيرانية لحوار مع السعودية ومصر وتركيا له عدة أسباب، أهمها التقدير الاستراتيجي لميزان القوى في الإقليم، حيث ترى إيران أن هذا الرباعي هو صاحب الثقل الاستراتيجي والسياسي والحضور الفاعل في الإقليم وأنه دون حوار بين هذه الأطراف لن يكون هناك استقرار في الإقليم وفقًا لمنظور إيران.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "أما الأمر الثاني يتمثل في اعتبار إيران أن العلاقات مع مصر أحد المرادفات للعلاقات مع السعودية، بمعنى أنه لا يمكن بناء علاقات قوية ومستدامة مع السعودية والخليج بدون علاقات مع مصر والعكس، إضافة إلى رغبة إيران العارمة لإعادة العلاقات مع مصر منذ عام 1979 وحتى الآن، وهي رغبة من طرف واحد دون رد من الطرف المصري".ويرى أبوالنوار أن إيران تريد الحوار دون ضمانات ودون أن تبدي التزامًا بشيء ما، بمعنى أن أي تطبيع للعلاقات بين دولتين لا علاقات بينهما يجب أن يتم وفقا لاتفاق أو معاهدة ما، على غرار اتفاقية مصر وإسرائيل أو تطبيع العلاقات بين مصر وإيران في 1970، كل هذه الحوادث التاريخية تؤكد أنه يجب على إيران -إذا كانت جادة بالفعل في هذه الدعوة للحوار وتطبيع العلاقات- أن تكتب اتفاقا ملزما لها يضمن ثوابت الأمن والسياسة الخارجية المصرية ويضمن تحقيق كل المصالح المصرية أولا بغض النظر عن أي شيء آخر.ويعتقد أبوالنور أن كل هذه العوامل غير متوافرة الآن ولن تتوافر على المدى القريب والمتوسط، ولذلك الدعوة الإيرانية تأتي لتخفيف الضغط على السياسية الخارجية الإيرانية التي تعاني من عزلة ما في السنوات الأخيرة.ويذكر أن هناك توتر كبير بين السعودية وإيران ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بينهما منذ العام 2016، لكن جرى خلال الأشهر الأخيرة تبادل رسائل حول رغبتهما في تسوية الخلافات.وأجرت السعودية وإيران هذا العام 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.

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أخبار إيران, السعودية, مصر