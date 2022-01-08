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https://arabic.sputniknews.com/20220108/دولة-أوروبية-تصنف-إسرائيل-و3-دول-عربية-ضمن-القائمة-الحمراء-بسبب-كورونا-1055113461.html
دولة أوروبية تصنف إسرائيل و3 دول عربية ضمن "القائمة الحمراء" بسبب كورونا
دولة أوروبية تصنف إسرائيل و3 دول عربية ضمن "القائمة الحمراء" بسبب كورونا
أدرجت دولة أوروبية، اليوم السبت، إسرائيل ضمن نحو 40 دولة في القائمة الحمراء التي يحظر السفر إليها بسبب تفشي وباء كورونا. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T20:49+0000
2022-01-08T20:49+0000
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وسجلت إسرائيل في وقت سابق اليوم أعلى معدل إصابات يومية على الإطلاق بكورونا منذ تفشي الوباء قبل عامين.وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن ألمانيا أدرجت إسرائيل ضمن 39 دولة في القائمة الحمراء.وتشمل قائمة الدول الحمراء إسرائيل، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وأستراليا والبحرين وإستونيا وأيسلندا وقطر والسويد وغيرها.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم تسجيل 18 ألفا و780 إصابة مؤكدة أمس الجمعة، وهو أعلى رقم يومي منذ تفشي الوباء، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
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ألمانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا, قطر

دولة أوروبية تصنف إسرائيل و3 دول عربية ضمن "القائمة الحمراء" بسبب كورونا

20:49 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / Emmanuel Dunandأشخاص يرتدون زي "ليغو" يسيرون أمام المحلات التجارية في القدس، 24 فبراير 2021
أشخاص يرتدون زي ليغو يسيرون أمام المحلات التجارية في القدس، 24 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / Emmanuel Dunand
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أدرجت دولة أوروبية، اليوم السبت، إسرائيل ضمن نحو 40 دولة في القائمة الحمراء التي يحظر السفر إليها بسبب تفشي وباء كورونا.
وسجلت إسرائيل في وقت سابق اليوم أعلى معدل إصابات يومية على الإطلاق بكورونا منذ تفشي الوباء قبل عامين.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن ألمانيا أدرجت إسرائيل ضمن 39 دولة في القائمة الحمراء.
وتشمل قائمة الدول الحمراء إسرائيل، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وأستراليا والبحرين وإستونيا وأيسلندا وقطر والسويد وغيرها.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم تسجيل 18 ألفا و780 إصابة مؤكدة أمس الجمعة، وهو أعلى رقم يومي منذ تفشي الوباء، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
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