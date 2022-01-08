رئيس الـ"كاف": الجزائر فخر أفريقيا ويجب عليها الفوز بكأس العالم... فيديو

وقال موتسيبي في رد على أسئلة الصحافيين، على هامش ترأّسه اجتماعا للجنة التنفيذية لـ "الكاف" في مدينة دوالا الكاميرونية، "الجزائر؟ بلد عظيم ومنتخب رائع! لقد جعل منتخب الجزائر أفريقيا فخورة جدّا. نتمنى للجزائر كل التوفيق في كأس أمم أفريقيا 2022، والأمر ذاته لبقية المتنافسين".وأضاف: "يجب على الجزائر أن تفوز بِكأس العالم! الجزائر هي إحدى الدول الأفريقية، التي يمكن أن تجعلنا فخورين. بالطبع، الأولوية لكأس أفريقيا الآن، لكننا نتمنى لمنتخبها الأفضل. مع خوض 34 مباراة بلا هزيمة، يمكنك أن تكون فخورا جدا، ويمكن للجزائريين وجميع الأفارقة أن يفخروا. الجزائر هي واحدة من أفضل الدول، فهي تجعلنا فخورين أمام أفضل الدول في العالم".وتقام البطولة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير/كانون الثاني حتى 6 فبراير/شباط، بمشاركة 24 منتخبا.وتفتتح النسخة الـ33 من بطولة كأس أمم أفريقيا، غدا الأحد، بمباراة المنتخب المضيف الكاميرون ضد بوركينا فاسو في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.
عبر رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، عن إعجابه في الجزائر ومنتخبها الوطني بطل أفريقيا.
وقال موتسيبي في رد على أسئلة الصحافيين، على هامش ترأّسه اجتماعا للجنة التنفيذية لـ "الكاف" في مدينة دوالا الكاميرونية، "الجزائر؟ بلد عظيم ومنتخب رائع! لقد جعل منتخب الجزائر أفريقيا فخورة جدّا. نتمنى للجزائر كل التوفيق في كأس أمم أفريقيا 2022، والأمر ذاته لبقية المتنافسين".
وأضاف: "يجب على الجزائر أن تفوز بِكأس العالم! الجزائر هي إحدى الدول الأفريقية، التي يمكن أن تجعلنا فخورين. بالطبع، الأولوية لكأس أفريقيا الآن، لكننا نتمنى لمنتخبها الأفضل. مع خوض 34 مباراة بلا هزيمة، يمكنك أن تكون فخورا جدا، ويمكن للجزائريين وجميع الأفارقة أن يفخروا. الجزائر هي واحدة من أفضل الدول، فهي تجعلنا فخورين أمام أفضل الدول في العالم".
وتقام البطولة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير/كانون الثاني حتى 6 فبراير/شباط، بمشاركة 24 منتخبا.
وتفتتح النسخة الـ33 من بطولة كأس أمم أفريقيا، غدا الأحد، بمباراة المنتخب المضيف الكاميرون ضد بوركينا فاسو في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.