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رئيس جنوب أفريقيا يناشد بتكثيف التطعيمات ضد كورونا داخل بلاده
رئيس جنوب أفريقيا يناشد بتكثيف التطعيمات ضد كورونا داخل بلاده
قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم السبت، إن على بلاده تكثيف التطعيمات ضد فيروس ‏‏"كورونا" المستجد.‏ 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T15:37+0000
2022-01-08T15:37+0000
العالم
فيروس كورونا
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كما حث رامافوزا أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على محاربة تردد اللقاحات في المجتمعات، بحسب وكالة "رويترز".وقال رامافوزا في مناسبة الذكرى السنوية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي: "يمكننا أن نفعل ما هو أفضل كجنوب أفريقيين، لذلك أحث جميع من لم يتم تطعيمهم بعد، دعونا نخرج بأعداد كبيرة (ونحصل على اللقاح)".وتابع: "إن تعافي اقتصادنا يعتمد إلى حد كبير على تلقيح الكثيرين منا".وأضاف رامافوزا أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يريد وضع اللمسات الأخيرة على سياسة بشأن تفويضات اللقاح.وقال: "نحن الآن بحاجة إلى إعطاء شعبنا حافزا للذهاب والحصول على التطعيم، لأن هذا هو الدفاع والدرع الوحيدان لدينا".وتابع رامافوزا أن أولويات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لعام 2022 تشمل معالجة البطالة والفقر، واستعادة مصداقية الحزب، وتكثيف مكافحة الفساد.وتم تطعيم ما يقرب من 40 في المئة من السكان البالغين في جنوب أفريقيا بشكل كامل، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في العديد من البلدان الأفريقية الأخرى، ولكن أقل مما كانت تأمله الحكومة في هذه المرحلة.وفي أواخر العام الماضي، أرجأت حكومة جنوب أفريقيا بعض عمليات تسليم اللقاحات مع تباطؤ وتيرة التطعيمات.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/رئيس-جنوب-أفريقيا-يعلن-شفاءه-من-كورونا-ويعاود-ممارسة-عمله-1054382424.html
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العالم, فيروس كورونا

رئيس جنوب أفريقيا يناشد بتكثيف التطعيمات ضد كورونا داخل بلاده

15:37 GMT 08.01.2022
© REUTERS / MIKE HUTCHINGSسيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا
سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا
© REUTERS / MIKE HUTCHINGS
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قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم السبت، إن على بلاده تكثيف التطعيمات ضد فيروس ‏‏"كورونا" المستجد.‏
كما حث رامافوزا أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على محاربة تردد اللقاحات في المجتمعات، بحسب وكالة "رويترز".
وقال رامافوزا في مناسبة الذكرى السنوية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي: "يمكننا أن نفعل ما هو أفضل كجنوب أفريقيين، لذلك أحث جميع من لم يتم تطعيمهم بعد، دعونا نخرج بأعداد كبيرة (ونحصل على اللقاح)".
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وتابع: "إن تعافي اقتصادنا يعتمد إلى حد كبير على تلقيح الكثيرين منا".
وأضاف رامافوزا أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يريد وضع اللمسات الأخيرة على سياسة بشأن تفويضات اللقاح.
وقال: "نحن الآن بحاجة إلى إعطاء شعبنا حافزا للذهاب والحصول على التطعيم، لأن هذا هو الدفاع والدرع الوحيدان لدينا".
وفيما أكد رامافوزا، الذي أصيب بفيروس "كورونا" المستجد الشهر الماضي، إنه واجه "الكثير من الصعوبات الصحية" بعد أن ثبتت إصابته، لكن تلقيه اللقاح ساعده على البقاء خارج المستشفى.
وتابع رامافوزا أن أولويات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لعام 2022 تشمل معالجة البطالة والفقر، واستعادة مصداقية الحزب، وتكثيف مكافحة الفساد.
وتم تطعيم ما يقرب من 40 في المئة من السكان البالغين في جنوب أفريقيا بشكل كامل، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في العديد من البلدان الأفريقية الأخرى، ولكن أقل مما كانت تأمله الحكومة في هذه المرحلة.
وفي أواخر العام الماضي، أرجأت حكومة جنوب أفريقيا بعض عمليات تسليم اللقاحات مع تباطؤ وتيرة التطعيمات.
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