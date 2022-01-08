رئيس جنوب أفريقيا يناشد بتكثيف التطعيمات ضد كورونا داخل بلاده

كما حث رامافوزا أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على محاربة تردد اللقاحات في المجتمعات، بحسب وكالة "رويترز".وقال رامافوزا في مناسبة الذكرى السنوية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي: "يمكننا أن نفعل ما هو أفضل كجنوب أفريقيين، لذلك أحث جميع من لم يتم تطعيمهم بعد، دعونا نخرج بأعداد كبيرة (ونحصل على اللقاح)".وتابع: "إن تعافي اقتصادنا يعتمد إلى حد كبير على تلقيح الكثيرين منا".وأضاف رامافوزا أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يريد وضع اللمسات الأخيرة على سياسة بشأن تفويضات اللقاح.وقال: "نحن الآن بحاجة إلى إعطاء شعبنا حافزا للذهاب والحصول على التطعيم، لأن هذا هو الدفاع والدرع الوحيدان لدينا".وتابع رامافوزا أن أولويات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لعام 2022 تشمل معالجة البطالة والفقر، واستعادة مصداقية الحزب، وتكثيف مكافحة الفساد.وتم تطعيم ما يقرب من 40 في المئة من السكان البالغين في جنوب أفريقيا بشكل كامل، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في العديد من البلدان الأفريقية الأخرى، ولكن أقل مما كانت تأمله الحكومة في هذه المرحلة.وفي أواخر العام الماضي، أرجأت حكومة جنوب أفريقيا بعض عمليات تسليم اللقاحات مع تباطؤ وتيرة التطعيمات.