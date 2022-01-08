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رئيس كازاخستان يعلن 10 يناير يوم حداد وطني
رئيس كازاخستان يعلن 10 يناير يوم حداد وطني
أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يوم 10 يناير/ كانون الثاني يوم حداد وطني، بسبب وقوع العديد من الضحايا خلال الأحداث الأخيرة. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T10:35+0000
2022-01-08T10:35+0000
حداد
كازاخستان
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وقال السكرتير الصحفي لرئيس الدولة بيريك أوالي عبر "فيسبوك": "فيما يتعلق بالعديد من الخسائر البشرية نتيجة الأحداث المأساوية في عدد من مناطق البلاد، قرر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إعلان يوم 10 يناير 2022 يوم حداد وطني".وكشفت وزارة الداخلية في كازاخستان، يوم أمس الجمعة، عن مقتل 7 من أفرادها خلال الاضطرابات الأمنية الجارية في البلاد، فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا خلال عملية أمنية في مدينة ألما آتا كبرى مدن كازاخستان.فيما أشارت قناة "خبر 24" المحلية إلى أن "الشرطة نفذت عملية أمنية في ألما آتا وألقت القبض على أكثر من 100 شخص.وبيّنت أن "القوات الأمنية مستمرة في مصادرة أسلحة نارية في عدة مناطق في المدينة".وذكرت القناة التلفزيونية الحكومية، في وقت سابق، أن "أكثر من ألف شخص في كازاخستان عانوا من أعمال الشغب، وتم نقل عدة مئات إلى المستشفيات، والعشرات إلى العناية المركزة".
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حداد, كازاخستان

رئيس كازاخستان يعلن 10 يناير يوم حداد وطني

10:35 GMT 08.01.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / الذهاب إلى بنك الصوررئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يوم 10 يناير/ كانون الثاني يوم حداد وطني، بسبب وقوع العديد من الضحايا خلال الأحداث الأخيرة.
وقال السكرتير الصحفي لرئيس الدولة بيريك أوالي عبر "فيسبوك": "فيما يتعلق بالعديد من الخسائر البشرية نتيجة الأحداث المأساوية في عدد من مناطق البلاد، قرر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إعلان يوم 10 يناير 2022 يوم حداد وطني".
وكشفت وزارة الداخلية في كازاخستان، يوم أمس الجمعة، عن مقتل 7 من أفرادها خلال الاضطرابات الأمنية الجارية في البلاد، فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا خلال عملية أمنية في مدينة ألما آتا كبرى مدن كازاخستان.
فيما أشارت قناة "خبر 24" المحلية إلى أن "الشرطة نفذت عملية أمنية في ألما آتا وألقت القبض على أكثر من 100 شخص.
وبيّنت أن "القوات الأمنية مستمرة في مصادرة أسلحة نارية في عدة مناطق في المدينة".
وذكرت القناة التلفزيونية الحكومية، في وقت سابق، أن "أكثر من ألف شخص في كازاخستان عانوا من أعمال الشغب، وتم نقل عدة مئات إلى المستشفيات، والعشرات إلى العناية المركزة".
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