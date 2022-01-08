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https://arabic.sputniknews.com/20220108/رجيم-السعادة-5-أطعمة-تعزز-الحالة-المزاجية-1055109074.html
"رجيم السعادة"... 5 أطعمة تعزز الحالة المزاجية
"رجيم السعادة"... 5 أطعمة تعزز الحالة المزاجية
يمكن أن تؤدي إضافة خمسة أطعمة لنظامك الغذائي إلى تعزيز مزاجك بشكل طبيعي، فالتأكد من حصولك على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للدماغ من الأطعمة اللذيذة... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T17:26+0000
2022-01-08T17:26+0000
الصحة
القهوة
الكافيين
الموز
الشوكولاتة الداكنة
التوت
أوميغا 3
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تقول سوزي سوير، اختصاصية التغذية السريرية، إن شهر يناير/كانون الأول كثيرا ما يشهد تزايد معدلات الاكتئاب والحالة المزاجية السيئة لكثير من الناس، على وقع البرد الشديد والظلام الذي يلتهم معظم ساعات اليوم، بحسب "إكسبريس".وتضيف: "مع ذلك، فإن وضع العناصر الغذائية الصحيحة في جسمك يمكن أن يغير ما تشعر به بالفعل".إليك خمسة أطعمة لتحسين مزاجك في شهر يناير:1.تناول الأسماك الدهنية مرتين في الأسبوعالأسماك الدهنية مثل السلمون غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعزز وظائف المخ.السلمون غني بنوعين من أوميغا 3 - حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض إيكوسابنتانويك (EPA)- وهما مرتبطان بمستويات منخفضة من الاكتئاب.الأسماك غنية أيضا بفيتامين د، المعروف باسم "فيتامين أشعة الشمس"، والذي يحتاجه الجميع في هذا الوقت من العام.ترتبط المستويات المنخفضة من "فيتامين د" بتراجع الحالة المزاجية والقلق، لذا فإن زيادة مستويات الفيتامين عن طريق تناول الأسماك أو تناول مكمل غذائي يمكن أن يساعد في التغلب على الكآبة.ويقول العلماء إن تناول سمك السلمون مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع يقوي الدماغ ويعزز وظائفه.2. الشوكولاته الداكنةالشوكولاتة الداكنة هي الأفضل، لأنها تحتوي على نسبة أقل من السكر والدهون مقارنة بأنواع الشوكولاتة الأخرى.قد يمنحك السكر نسبة عالية مؤقتة، لكن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% أو أكثر من مواد الكاكاو الصلبة تحتوي على مركبات طبيعية تعزز الحالة المزاجية، بما في ذلك الكافيين، والثيوبرومين، وأسيليثانولامين.الشوكولاتة الداكنة غنية أيضا بمركبات الفلافونويد، التي تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، وتقلل الالتهاب، وتعزز صحة الدماغ.3. الموزتناول ثمرة موز صفراء كبيرة قد يجعل يومك أكثر إشراقا، إذ يحتوي الموز على نسبة عالية من فيتامين B6 الذي يساعد جسمك على تكوين نواقل عصبية جيدة بما في ذلك الدوبامين والسيروتونين.وتعتبر فيتامينات B3 وB6 وحمض الفوليك ضرورية لتحويل حمض التريبتوفان الأميني إلى سيروتونين، وهو ناقل عصبي في الدماغ ضروري للمزاج والتحفيز.يحتوي الموز أيضا على كل من الألياف والسكر، مما يعني أنك تحصل على فوائد السكر ولكن يتم إطلاق هذا ببطء في مجرى الدم بفضل الألياف.يمكن أن يتسبب تقلب مستويات السكر في الدم في إحداث اضطراب لحالتك المزاجية، ولكن تناول الموز يمكن أن يساعدك على البقاء مستقرا.4. التوتيحتوي التوت على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقاوم الضرر الذي يلحق بالخلايا، مما يجعلها إضافة صحية إلى النظام الغذائي لأي شخص.يرتبط الأنثوسيانين، وهو الصبغة التي تعطي التوت ألوانه الزرقاء والبنفسجية والحمراء، بانخفاض خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب أيضا.5 - القهوةإذا كنت من النوع الذي اعتاد القول "لا تتحدث معي حتى أتناول قهوة الصباح"، فقد يكون هناك سبب كيميائي لذلك.الكافيين الموجود في القهوة لا يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة فحسب، بل يزيد أيضا من إفراز الدوبامين والنورادرينالين المعروفين بتحسين مزاجك.
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الصحة, القهوة, الكافيين, الموز, الشوكولاتة الداكنة, التوت, أوميغا 3

"رجيم السعادة"... 5 أطعمة تعزز الحالة المزاجية

17:26 GMT 08.01.2022
© flickr.com / American Center for Biological Medicine اكتئاب، يأس
 اكتئاب، يأس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© flickr.com / American Center for Biological Medicine
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يمكن أن تؤدي إضافة خمسة أطعمة لنظامك الغذائي إلى تعزيز مزاجك بشكل طبيعي، فالتأكد من حصولك على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للدماغ من الأطعمة اللذيذة والصحية سيجعلك تشعر بالسعادة.
تقول سوزي سوير، اختصاصية التغذية السريرية، إن شهر يناير/كانون الأول كثيرا ما يشهد تزايد معدلات الاكتئاب والحالة المزاجية السيئة لكثير من الناس، على وقع البرد الشديد والظلام الذي يلتهم معظم ساعات اليوم، بحسب "إكسبريس".
وتضيف: "مع ذلك، فإن وضع العناصر الغذائية الصحيحة في جسمك يمكن أن يغير ما تشعر به بالفعل".
إليك خمسة أطعمة لتحسين مزاجك في شهر يناير:
1.تناول الأسماك الدهنية مرتين في الأسبوع
الأسماك الدهنية مثل السلمون غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعزز وظائف المخ.
السلمون غني بنوعين من أوميغا 3 - حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض إيكوسابنتانويك (EPA)- وهما مرتبطان بمستويات منخفضة من الاكتئاب.
الأسماك غنية أيضا بفيتامين د، المعروف باسم "فيتامين أشعة الشمس"، والذي يحتاجه الجميع في هذا الوقت من العام.
ترتبط المستويات المنخفضة من "فيتامين د" بتراجع الحالة المزاجية والقلق، لذا فإن زيادة مستويات الفيتامين عن طريق تناول الأسماك أو تناول مكمل غذائي يمكن أن يساعد في التغلب على الكآبة.
ويقول العلماء إن تناول سمك السلمون مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع يقوي الدماغ ويعزز وظائفه.
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2. الشوكولاته الداكنة
الشوكولاتة الداكنة هي الأفضل، لأنها تحتوي على نسبة أقل من السكر والدهون مقارنة بأنواع الشوكولاتة الأخرى.
قد يمنحك السكر نسبة عالية مؤقتة، لكن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% أو أكثر من مواد الكاكاو الصلبة تحتوي على مركبات طبيعية تعزز الحالة المزاجية، بما في ذلك الكافيين، والثيوبرومين، وأسيليثانولامين.
الشوكولاتة الداكنة غنية أيضا بمركبات الفلافونويد، التي تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، وتقلل الالتهاب، وتعزز صحة الدماغ.
الشوكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
ما الذي يحصل للجسم اذا تناولت الشوكولاتة الداكنة كل يوم
19 نوفمبر 2021, 05:44 GMT
3. الموز
تناول ثمرة موز صفراء كبيرة قد يجعل يومك أكثر إشراقا، إذ يحتوي الموز على نسبة عالية من فيتامين B6 الذي يساعد جسمك على تكوين نواقل عصبية جيدة بما في ذلك الدوبامين والسيروتونين.
وتعتبر فيتامينات B3 وB6 وحمض الفوليك ضرورية لتحويل حمض التريبتوفان الأميني إلى سيروتونين، وهو ناقل عصبي في الدماغ ضروري للمزاج والتحفيز.
يحتوي الموز أيضا على كل من الألياف والسكر، مما يعني أنك تحصل على فوائد السكر ولكن يتم إطلاق هذا ببطء في مجرى الدم بفضل الألياف.
يمكن أن يتسبب تقلب مستويات السكر في الدم في إحداث اضطراب لحالتك المزاجية، ولكن تناول الموز يمكن أن يساعدك على البقاء مستقرا.
الموز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2017
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4. التوت
يحتوي التوت على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقاوم الضرر الذي يلحق بالخلايا، مما يجعلها إضافة صحية إلى النظام الغذائي لأي شخص.
يرتبط الأنثوسيانين، وهو الصبغة التي تعطي التوت ألوانه الزرقاء والبنفسجية والحمراء، بانخفاض خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب أيضا.
التوت البري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2021
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22 يونيو 2021, 12:19 GMT
5 - القهوة
إذا كنت من النوع الذي اعتاد القول "لا تتحدث معي حتى أتناول قهوة الصباح"، فقد يكون هناك سبب كيميائي لذلك.
الكافيين الموجود في القهوة لا يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة فحسب، بل يزيد أيضا من إفراز الدوبامين والنورادرينالين المعروفين بتحسين مزاجك.
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