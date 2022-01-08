سفير أجنبي في السعودية يقوم بركوب الجمل لأول مرة في حياته... فيديو

وقال فوميو إيواي، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "لقد سعدت بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يوم أمس. والشيء الجميل هو أنه للمرة الأولى في حياتي قمت بتجربة ركوب الجمال"، معتبرا هذا المهرجان أكبر مهرجان للإبل في العالم.وينشط السفير الياباني في الرياض وزوجته أم كوجي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظيان بمتابعة وتفاعل كبير من قبل آلاف السعوديين خاصة وأنه يجيد التحدث بالعربية، ويعشق الأطعمة التقليدية السعودية، بحسب إعلام محلي.
قام السفير الياباني في السعودية فوميو إيواي، بركوب الجمل لأول مرة في حياته، معربا عن سعادته بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.
وقال فوميو إيواي، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "لقد سعدت بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يوم أمس. والشيء الجميل هو أنه للمرة الأولى في حياتي قمت بتجربة ركوب الجمال"، معتبرا هذا المهرجان أكبر مهرجان للإبل في العالم.
لقد سعدت بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يوم أمس ويعتبر هذا المهرجان أكبر مهرجان للإبل في العالم. وقمت بتعلم بضع كلمات عربية جديدة تصف ألوان الإبل مثل (الوضح، الشقح، الشعل، الخمر، الصفر، والمجاهيم). الشيء الجميل هو وإنه وللمرة الاولى في حياتي قمت بتجربة ركوب الجمال. pic.twitter.com/dV8kMKxfZe
وينشط السفير الياباني في الرياض وزوجته أم كوجي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظيان بمتابعة وتفاعل كبير من قبل آلاف السعوديين خاصة وأنه يجيد التحدث بالعربية، ويعشق الأطعمة التقليدية السعودية، بحسب إعلام محلي.