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https://arabic.sputniknews.com/20220108/سفير-أجنبي-في-السعودية-يقوم-بركوب-الجمل-لأول-مرة-في-حياته-فيديو-1055095014.html
سفير أجنبي في السعودية يقوم بركوب الجمل لأول مرة في حياته... فيديو
سفير أجنبي في السعودية يقوم بركوب الجمل لأول مرة في حياته... فيديو
قام السفير الياباني في السعودية فوميو إيواي، بركوب الجمل لأول مرة في حياته، معربا عن سعادته بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T11:59+0000
2022-01-08T11:59+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال فوميو إيواي، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "لقد سعدت بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يوم أمس. والشيء الجميل هو أنه للمرة الأولى في حياتي قمت بتجربة ركوب الجمال"، معتبرا هذا المهرجان أكبر مهرجان للإبل في العالم.وينشط السفير الياباني في الرياض وزوجته أم كوجي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظيان بمتابعة وتفاعل كبير من قبل آلاف السعوديين خاصة وأنه يجيد التحدث بالعربية، ويعشق الأطعمة التقليدية السعودية، بحسب إعلام محلي.
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أخبار السعودية اليوم

سفير أجنبي في السعودية يقوم بركوب الجمل لأول مرة في حياته... فيديو

11:59 GMT 08.01.2022
© Sputnik . M.HEMEDAمشاركة المرأة لأول مرة في مسابقة "ملكة جمال الإبل" في السعودية
مشاركة المرأة لأول مرة في مسابقة ملكة جمال الإبل في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Sputnik . M.HEMEDA
تابعنا عبر
قام السفير الياباني في السعودية فوميو إيواي، بركوب الجمل لأول مرة في حياته، معربا عن سعادته بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.
وقال فوميو إيواي، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "لقد سعدت بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يوم أمس. والشيء الجميل هو أنه للمرة الأولى في حياتي قمت بتجربة ركوب الجمال"، معتبرا هذا المهرجان أكبر مهرجان للإبل في العالم.
وينشط السفير الياباني في الرياض وزوجته أم كوجي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظيان بمتابعة وتفاعل كبير من قبل آلاف السعوديين خاصة وأنه يجيد التحدث بالعربية، ويعشق الأطعمة التقليدية السعودية، بحسب إعلام محلي.
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