https://arabic.sputniknews.com/20220108/سناتور-روسي-بلينكن-لا-يعرف-التاريخ-جيدا-1055086236.html

سناتور روسي: بلينكن لا يعرف التاريخ جيدا

سناتور روسي: بلينكن لا يعرف التاريخ جيدا

علق السناتور أليكسي بوشكوف على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن توسع الناتو باتجاه الشرق، مشككًا في معرفته بالتاريخ. 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T08:13+0000

2022-01-08T08:13+0000

2022-01-08T08:13+0000

العالم

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وقال بوشكوف عبر قناته على "تيلغرام": بلينكن لا يعرف التاريخ جيدًا. قبل إعادة توحيد ألمانيا، التي كانت في ذلك الوقت أولوية قصوى للولايات المتحدة ورئيسها بوش الأب، قال وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر لغورباتشوف (رئيس الاتحاد السوفييتي سابقا) وشيفرنادزه (رئيس جورجيا الأسبق) أنه في حال إعادة توحيد ألمانيا (التي كانت منفصلة بعد الحرب العالمية الثانية، وتم إعادة توحيدها عام 1990)، كانت الولايات المتحدة مستعدة لتقديم التزام بأن الناتو "لن يتحرك شبرًا واحدًا شرقًا".في رأيه، أخطأ الزعيم السوفييتي في تقديره الاستراتيجي بعدم إلزام الولايات المتحدة وألمانيا بكتابة ذلك على الورق، لهذا السبب تطالب روسيا الآن بضمانات ملزمة وثابتة قانونًا.واختتم السيناتور حديثه قائلا: "إن كلمات القادة الغربيين السابقين قليلة القيمة، أما الجديدون فيفضلون عدم تذكرها، الأمر الذي يثبت مرة أخرى بيان بلينكن".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.وقد نشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين أخيرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى الحلف العسكري.ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأمريكية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف في العاشر من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، ويلي ذلك مناقشة المقترحات الروسية في 12 يناير في اجتماع مجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل، ويوم 13 يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/الكرة-في-ملعب-الناتو-والجواب-الروسي-واضح-وصريح-1054463602.html

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