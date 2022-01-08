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https://arabic.sputniknews.com/20220108/شبان-عرب-يحاولون-جر-دبابة-سوفيتية-في-الجولان-السوري-المحتل-فيديو-1055110718.html
شبان عرب يحاولون جر "دبابة سوفيتية" في الجولان السوري المحتل... فيديو
شبان عرب يحاولون جر "دبابة سوفيتية" في الجولان السوري المحتل... فيديو
كشفت صحيفة عبرية، مساء اليوم السبت، أن شبانًا من العرب حاولوا جر دبابة كانت في نصب تذكاري بهضبة الجولان السوري المحتلة. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T18:56+0000
2022-01-08T18:56+0000
إسرائيل
الجولان
أخبار إسرائيل اليوم
دبابة
الجولان السوري المحتل
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وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم": "وقعت محاولة تخريب قبل أيام في هضبة الجولان، عندما وصل عدد من الأقليات إلى النصب التذكاري لللواء السابع (بالجيش الإسرائيلي) عند مفرق قصبية وحاولوا جر إحدى الدبابات المتمركزة هناك".وأضافت: "تم نشر فيديو على تيك توك قبل أيام يظهر عدة أفراد من الأقليات يحاولون سحب دبابة T-34 من إنتاج سوفييتي كانت بحوزة الجيوش العربية واستولت عليها إسرائيل".ويظهر المقطع الذي تم نشره على خلفية أغنية شعبية عربية، عددا من الشبان يحاولون سحب الدبابة بعد ربطها في سيارة "جيب"، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب وزنها الثقيل.وقال متابعون على موقع "تويتر"، إنهم يعتقدون أن الشبان فعلوا ذلك فقط "كدعابة" إذ لا يمكن جر دبابة على طول الطريق، فهذا سيتسبب في تدميره ووصول الشرطة من كافة أنحاء إسرائيل.وبحسب الصحيفة "ليس من الواضح بالضبط متى وقعت حادثة التخريب ولكن يمكن تقدير أنها حدثت خلال الأسبوع الماضي".ونصب اللواء السابع هو موقع تذكاري لتخليد ذكرى قتلى اللواء الذين سقطوا في الحروب الإسرائيلية.يقع الموقع بجوار الطريق 87 بالقرب من مفرق قصبية وسط هضبة الجولان، في منطقة تدريب اللواء الإسرائيلي المذكور.وفي الموقع تم وضع العديد من الدبابات التي استخدمها اللواء وكذلك دبابات الجيوش العربية التي تم الاستيلاء عليها خلال الحروب.واحتلت إسرائيل الجولان السوري عام 1967، ويعتبرها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة أراض محتلة.
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إسرائيل, الجولان, أخبار إسرائيل اليوم, دبابة, الجولان السوري المحتل

شبان عرب يحاولون جر "دبابة سوفيتية" في الجولان السوري المحتل... فيديو

18:56 GMT 08.01.2022
© Sputnik . Evgeniy Epanchintsev / الذهاب إلى بنك الصورعودة الدبابة العريقة "تي - 34" إلى الوطين. تشيتا، روسيا. كانت في السابق في خدمة جيش لاوس. سلّمت لاوس روسيا 30 دبابة من طراز "تي-34".
عودة الدبابة العريقة تي - 34 إلى الوطين. تشيتا، روسيا. كانت في السابق في خدمة جيش لاوس. سلّمت لاوس روسيا 30 دبابة من طراز تي-34. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Sputnik . Evgeniy Epanchintsev
/
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كشفت صحيفة عبرية، مساء اليوم السبت، أن شبانًا من العرب حاولوا جر دبابة كانت في نصب تذكاري بهضبة الجولان السوري المحتلة.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم": "وقعت محاولة تخريب قبل أيام في هضبة الجولان، عندما وصل عدد من الأقليات إلى النصب التذكاري لللواء السابع (بالجيش الإسرائيلي) عند مفرق قصبية وحاولوا جر إحدى الدبابات المتمركزة هناك".
وأضافت: "تم نشر فيديو على تيك توك قبل أيام يظهر عدة أفراد من الأقليات يحاولون سحب دبابة T-34 من إنتاج سوفييتي كانت بحوزة الجيوش العربية واستولت عليها إسرائيل".
ويظهر المقطع الذي تم نشره على خلفية أغنية شعبية عربية، عددا من الشبان يحاولون سحب الدبابة بعد ربطها في سيارة "جيب"، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب وزنها الثقيل.
وقال متابعون على موقع "تويتر"، إنهم يعتقدون أن الشبان فعلوا ذلك فقط "كدعابة" إذ لا يمكن جر دبابة على طول الطريق، فهذا سيتسبب في تدميره ووصول الشرطة من كافة أنحاء إسرائيل.
وبحسب الصحيفة "ليس من الواضح بالضبط متى وقعت حادثة التخريب ولكن يمكن تقدير أنها حدثت خلال الأسبوع الماضي".
ونصب اللواء السابع هو موقع تذكاري لتخليد ذكرى قتلى اللواء الذين سقطوا في الحروب الإسرائيلية.
يقع الموقع بجوار الطريق 87 بالقرب من مفرق قصبية وسط هضبة الجولان، في منطقة تدريب اللواء الإسرائيلي المذكور.
وفي الموقع تم وضع العديد من الدبابات التي استخدمها اللواء وكذلك دبابات الجيوش العربية التي تم الاستيلاء عليها خلال الحروب.
واحتلت إسرائيل الجولان السوري عام 1967، ويعتبرها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة أراض محتلة.
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