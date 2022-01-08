شبورة مائية كثيفة تتسبب في إغلاق عدة طرق بمصر.. فيديو

وقالت هيئة الأرصاد المصرية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، "انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية تشهده بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء".وأوضحت الأرصاد أن الشبورة ستبدأ في الساعات الأولى من الليل وتستمر إلى الساعات المتأخرة من الصباح وتصل إلى الظهيرة على بعض المناطق.وطالبت الأرصاد المصرية المواطنين بتوخي الحذر والحيطة في أثناء القيادة .ونشرت هيئة الأرصاد المصرية صورا ومقاطع مصورة لتكون الشبورة التي قالت إنها وصلت إلى حد الضباب، حيث بدت الرؤية وكأنها منعدمة نتيجة الشبورة الكثيفة.وقالت وسائل إعلام مصرية إن هيئة المرور أغلقت 7 طرق رئيسية بسبب الضباب الكثيف، وهي: طريق شبرا - بنها الحروبحسب موقع "المصري اليوم"، الشبورة المائية الكثيفة حجبت الرؤية على الطريقين الزراعي والصحراوي بين القاهرة والإسكندرية، والطريق الإقليمي وغطت الشبورة محافظة القليوبية، وانتشرت على الطرق الزراعي وشبرا-بنها وطريقي خط 12 وخط 13 الرابطين بين القناطر الخيرية وبنها.
حذرت هيئة الأرصاد المصرية، اليوم السبت، من شبورة مائية كثيفة تمتد إلى فترة الظهيرة في بعض المناطق.
وقالت هيئة الأرصاد المصرية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، "انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية تشهده بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء".
وأوضحت الأرصاد أن الشبورة ستبدأ في الساعات الأولى من الليل وتستمر إلى الساعات المتأخرة من الصباح وتصل إلى الظهيرة على بعض المناطق.
وطالبت الأرصاد المصرية المواطنين بتوخي الحذر والحيطة في أثناء القيادة .
ونشرت هيئة الأرصاد المصرية صورا ومقاطع مصورة لتكون الشبورة التي قالت إنها وصلت إلى حد الضباب، حيث بدت الرؤية وكأنها منعدمة نتيجة الشبورة الكثيفة.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن هيئة المرور أغلقت 7 طرق رئيسية بسبب الضباب الكثيف، وهي: طريق شبرا - بنها الحر
طريق بورسعيد – القاهرة
طريق بورسعيد – دمياط
طريق بورسعيد – الإسماعيلية
طريق العريش – القنطرة شرق الساحلي
طريق القاهرة - الإسماعيلية
محور 30 يونيو
وبحسب موقع "المصري اليوم"، الشبورة المائية الكثيفة حجبت الرؤية على الطريقين الزراعي والصحراوي بين القاهرة والإسكندرية، والطريق الإقليمي وغطت الشبورة محافظة القليوبية، وانتشرت على الطرق الزراعي وشبرا-بنها وطريقي خط 12 وخط 13 الرابطين بين القناطر الخيرية وبنها.