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https://arabic.sputniknews.com/20220108/صابرين-تتعرض-لهجوم-من-بلطجية-أثناء-تصوير-أحدث-أعمالها-الفنية-فيديو-1055106877.html
صابرين تتعرض لهجوم من "بلطجية" أثناء تصوير أحدث أعمالها الفنية... فيديو
صابرين تتعرض لهجوم من "بلطجية" أثناء تصوير أحدث أعمالها الفنية... فيديو
تعرضت الفنانة المصرية، صابرين، لهجوم من بلطجية أثناء تصوير أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "حلم الأسمرات". 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T16:36+0000
2022-01-08T16:36+0000
2022-01-08T16:36+0000
مجتمع
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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وفوجئت صابرين، أمس الجمعة، بهجوم البلطجية أثناء تصويرها أحد المشاهد في الطريق الدائري المؤدي لمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.وكان البلطجية يقودون 4 سيارات، وبلغ عددهم 20 شخصا من البدو، وكانوا يحملون شوما، وطلبوا أموالا من فريق إنتاج المسلسل (100 ألف جنيه)، ولكنهم رفضوا الإذعان لهم وتركوا موقع التصوير.وقال مخرج المسلسل، حسني صالح، في تصريحات لموقع "في الفن" إن الفنانة صابرين والمساعدين حاولوا التصدي للبلطجية، لكنهم حاولوا الاعتداء على طاقم التصوير بالسلاح الآلي.وفي النهاية، قام البلطجية بسرقة معدات تصوير المسلسل، التي تقدّر قيمتها بمبلغ مليون و700 ألف جنيه.وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة أول أكتوبر، والتي أدرجت كـ"سرقة بالإكراه".ويشارك في بطولة مسلسل "حي الأسمرات" الفنانين، محمد رياض ومي كساب وسميرة عبد العزيز، وهو من إخراج حسني صالح.
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر
صابرين تتعرض لهجوم من "بلطجية" أثناء تصوير أحدث أعمالها الفنية... فيديو
تعرضت الفنانة المصرية، صابرين، لهجوم من بلطجية أثناء تصوير أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "حلم الأسمرات".
وفوجئت صابرين، أمس الجمعة، بهجوم البلطجية أثناء تصويرها أحد المشاهد في الطريق الدائري المؤدي لمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، وفقا ل
صحيفة "اليوم السابع"
المصرية.
وكان البلطجية يقودون 4 سيارات، وبلغ عددهم 20 شخصا من البدو، وكانوا يحملون شوما، وطلبوا أموالا من فريق إنتاج المسلسل (100 ألف جنيه)، ولكنهم رفضوا الإذعان لهم وتركوا موقع التصوير.
وقال مخرج المسلسل، حسني صالح، في تصريحات ل
موقع "في الفن"
إن الفنانة صابرين والمساعدين حاولوا التصدي للبلطجية، لكنهم حاولوا الاعتداء على طاقم التصوير بالسلاح الآلي.
وفي النهاية، قام البلطجية بسرقة معدات تصوير المسلسل، التي تقدّر قيمتها بمبلغ مليون و700 ألف جنيه.
وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة أول أكتوبر، والتي أدرجت كـ"سرقة بالإكراه".
ويشارك في بطولة مسلسل "حي الأسمرات" الفنانين، محمد رياض ومي كساب وسميرة عبد العزيز، وهو من إخراج حسني صالح.