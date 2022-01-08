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https://arabic.sputniknews.com/20220108/صحيفة-أمريكية-تنشر-خريطة-لـ-موقع-القوات-الروسية-بالقرب-من-الحدود-مع-أوكرانيا-1055093011.html
صحيفة أمريكية تنشر خريطة لـ "موقع القوات الروسية" بالقرب من الحدود مع أوكرانيا
صحيفة أمريكية تنشر خريطة لـ "موقع القوات الروسية" بالقرب من الحدود مع أوكرانيا
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، خريطة تزعم أنها لموقع القوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T11:23+0000
2022-01-08T11:23+0000
العالم
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وبحسب مؤلفي المقال، فإن القوات تهدد بتصعيد الصراع مع دولة مجاورة وربما "يمكن أن تفتح جبهة جديدة"، وتوضح أن تلك القوات تحاول محاصرة أوكرانيا من ثلاث جهات، وفق تعبيرها.وتظهر الخريطة عشرة تجمعات رئيسية للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، جميعها تشمل مدفعية ومعدات ثقيلة ودبابات، وفقا للصحيفة الأمريكية.وتوضح الصحيفة أن المواد جمعت على أساس معلومات من مسؤولين أوكرانيين وغربيين، وكذلك محللين عسكريين مستقلين وصور الأقمار الصناعية.لا يشرح المنشور بالضبط متى تخطط روسيا لغزو دولة مجاورة، لكنه يزعم الآن أن الكرملين "في طريقه" للحصول على كل ما تحتاجه لبدء العملية.يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، تحدثت العديد من وسائل الإعلام الغربية عن خطط مزعومة لروسيا الاتحادية لـ "غزو" أوكرانيا. ففي 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بأن روسيا تعتزم تنفيذ هجوم مطلع العام المقبل، باستخدام "ما يصل إلى 175 ألف جندي".
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صحيفة أمريكية تنشر خريطة لـ "موقع القوات الروسية" بالقرب من الحدود مع أوكرانيا

11:23 GMT 08.01.2022
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الروسي في إقليم ما وراء بايكال، زابايكاليه، روسيا 22 يوليو 2020
مناورات الجيش الروسي في إقليم ما وراء بايكال، زابايكاليه، روسيا 22 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
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نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، خريطة تزعم أنها لموقع القوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا.
وبحسب مؤلفي المقال، فإن القوات تهدد بتصعيد الصراع مع دولة مجاورة وربما "يمكن أن تفتح جبهة جديدة"، وتوضح أن تلك القوات تحاول محاصرة أوكرانيا من ثلاث جهات، وفق تعبيرها.
وتظهر الخريطة عشرة تجمعات رئيسية للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، جميعها تشمل مدفعية ومعدات ثقيلة ودبابات، وفقا للصحيفة الأمريكية.
وتوضح الصحيفة أن المواد جمعت على أساس معلومات من مسؤولين أوكرانيين وغربيين، وكذلك محللين عسكريين مستقلين وصور الأقمار الصناعية.
لا يشرح المنشور بالضبط متى تخطط روسيا لغزو دولة مجاورة، لكنه يزعم الآن أن الكرملين "في طريقه" للحصول على كل ما تحتاجه لبدء العملية.
يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، تحدثت العديد من وسائل الإعلام الغربية عن خطط مزعومة لروسيا الاتحادية لـ "غزو" أوكرانيا. ففي 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بأن روسيا تعتزم تنفيذ هجوم مطلع العام المقبل، باستخدام "ما يصل إلى 175 ألف جندي".
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