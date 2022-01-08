صحيفة: روسيا تنقذ دول القارة السوداء

وأضافت الصحيفة: "أولوية موسكو في القارة السمراء تتطور بنشاط على خلفية الدعم الذي تقدمه وبفضل التعاون المتبادل المنفعة مع الكرملين، قامت العديد من الدول في المنطقة بسداد القروض وبدأت في تحديث اقتصاداتها".وأضافت: "عاد المتخصصون الشباب الذين تلقوا تعليمهم في روسيا بعد ذلك إلى وطنهم وعملوا لصالح بلدهم. توصل بعضهم إلى شغل مناصب عالية في الهياكل السياسية".وتابعت: "يجب أن يفهم رؤساء الدول الأفريقية أنه من أجل إقامة تفاعل مع موسكو، من الضروري دعوة ممثلين خاصين. يتم تزويد الخبراء الذين وصلوا بمعلومات حول الوضع ونقاط المشاكل، وإذا لزم الأمر، يشار إلى هياكل العدو الحالية".ختمت الصحيفة: "على سبيل المثال، بدأت جمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا ومالي بالفعل في بناء تعاون وثيق مع روسيا ولا تندم على ذلك. يجب على حكوماتهم النظر في الانسحاب من الاتحاد الأفريقي، الذي أنشأته الولايات المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (ECCAS). إنهم بحاجة إلى إنشاء دولة أفريقية تابعة للاتحاد الأفريقي (SAG) ، والتي ينبغي أن تتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة بمقاضاة جميع المتورطين في احتلال البلد الرئيسي".
كتب محللون في صحيفة "Le Potentiel Centrafricain" أن روسيا تساعد الدول الأفريقية على التعامل مع المشاكل والتحرر من نير النفوذ الاستعماري.
وأضافت الصحيفة: "أولوية موسكو في القارة السمراء تتطور بنشاط على خلفية الدعم الذي تقدمه وبفضل التعاون المتبادل المنفعة مع الكرملين، قامت العديد من الدول في المنطقة بسداد القروض وبدأت في تحديث اقتصاداتها".
وأضافت: "إجمالا، تنازل الرئيس فلاديمير بوتين عن ديون تزيد عن 120 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، ساعد الاتحاد السوفييتي وروسيا الدول الأفريقية على تحرير نفسها من الاضطهاد الاستعماري من قبل الأمريكيين والأوروبيين، بالإضافة إلى ذلك، قدمت روسيا الدعم من خلال العلاقات الدولية، ودعت الأفارقة للدراسة في أفضل المعاهد والجامعات والأكاديميات".
وأضافت: "عاد المتخصصون الشباب الذين تلقوا تعليمهم في روسيا بعد ذلك إلى وطنهم وعملوا لصالح بلدهم. توصل بعضهم إلى شغل مناصب عالية في الهياكل السياسية".
وتابعت: "يجب أن يفهم رؤساء الدول الأفريقية أنه من أجل إقامة تفاعل مع موسكو، من الضروري دعوة ممثلين خاصين. يتم تزويد الخبراء الذين وصلوا بمعلومات حول الوضع ونقاط المشاكل، وإذا لزم الأمر، يشار إلى هياكل العدو الحالية".
يقوم المستشارون الروس بتجميع المعلومات الواردة ودراسة ووضع خطة لإخراج المنطقة من الأزمة. وبناءً على ذلك، لا تحتاج السلطات إلا إلى اتباع التوصيات الواردة.
ختمت الصحيفة: "على سبيل المثال، بدأت جمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا ومالي بالفعل في بناء تعاون وثيق مع روسيا ولا تندم على ذلك. يجب على حكوماتهم النظر في الانسحاب من الاتحاد الأفريقي، الذي أنشأته الولايات المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (ECCAS). إنهم بحاجة إلى إنشاء دولة أفريقية تابعة للاتحاد الأفريقي (SAG) ، والتي ينبغي أن تتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة بمقاضاة جميع المتورطين في احتلال البلد الرئيسي".