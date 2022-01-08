ضاحي خلفان يتوقع موعد دخول الجيش اليمني إلى صنعاء "رافعا رايات النصر"

وقال ضاحي خلفان في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، مساء اليوم السبت: "في منتصف عام 2022 سيدخل الجيش اليمني رافعا رايات النصر إلى صنعاء".وتابع : "إذا استمر القتال بهذه الروح.. الحوثي بيروح".يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم السبت، أحرزت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، تقدماً في معارك مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة البيضاء، حيث سيطرت على مدينة الساحة مركز مديرية نَعمان المحافظة، بإسناد جوي من طيران التحالف العربي.وأمس الجمعة، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية إحكام سيطرتها على مديرية بيحان غربي شبوة بالكامل والتي كانت "أنصار الله" تسيطر عليها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم السبت، أحرزت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، تقدماً في معارك مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة البيضاء، حيث سيطرت على مدينة الساحة مركز مديرية نَعمان المحافظة، بإسناد جوي من طيران التحالف العربي.
وأمس الجمعة، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية إحكام سيطرتها على مديرية بيحان غربي شبوة بالكامل والتي كانت "أنصار الله" تسيطر عليها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.