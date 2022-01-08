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https://arabic.sputniknews.com/20220108/ضاحي-خلفان-يتوقع-موعد-دخول-الجيش-اليمني-إلى-صنعاء-رافعا-رايات-النصر-1055112958.html
ضاحي خلفان يتوقع موعد دخول الجيش اليمني إلى صنعاء "رافعا رايات النصر"
ضاحي خلفان يتوقع موعد دخول الجيش اليمني إلى صنعاء "رافعا رايات النصر"
توقع الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، موعد دخول قوات الجيش اليمني الحكومي إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T20:29+0000
2022-01-08T20:29+0000
اليمن
صنعاء
ضاحي خلفان
أنصار الله
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وقال ضاحي خلفان في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، مساء اليوم السبت: "في منتصف عام 2022 سيدخل الجيش اليمني رافعا رايات النصر إلى صنعاء".وتابع : "إذا استمر القتال بهذه الروح.. الحوثي بيروح".يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم السبت، أحرزت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، تقدماً في معارك مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة البيضاء، حيث سيطرت على مدينة الساحة مركز مديرية نَعمان المحافظة، بإسناد جوي من طيران التحالف العربي.وأمس الجمعة، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية إحكام سيطرتها على مديرية بيحان غربي شبوة بالكامل والتي كانت "أنصار الله" تسيطر عليها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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اليمن, صنعاء, ضاحي خلفان, أنصار الله

ضاحي خلفان يتوقع موعد دخول الجيش اليمني إلى صنعاء "رافعا رايات النصر"

20:29 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIBقائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان
قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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توقع الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، موعد دخول قوات الجيش اليمني الحكومي إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014.
وقال ضاحي خلفان في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، مساء اليوم السبت: "في منتصف عام 2022 سيدخل الجيش اليمني رافعا رايات النصر إلى صنعاء".
وتابع : "إذا استمر القتال بهذه الروح.. الحوثي بيروح".
يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم السبت، أحرزت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، تقدماً في معارك مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة البيضاء، حيث سيطرت على مدينة الساحة مركز مديرية نَعمان المحافظة، بإسناد جوي من طيران التحالف العربي.
وأمس الجمعة، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية إحكام سيطرتها على مديرية بيحان غربي شبوة بالكامل والتي كانت "أنصار الله" تسيطر عليها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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