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https://arabic.sputniknews.com/20220108/طهران-ترد-على-صحيفة-أمریكية-حرضت-بایدن-على-القيام-بعمل-عسكري-ضد-إيران-1055106223.html
طهران ترد على صحيفة أمریكية حرضت بایدن على القيام بعمل عسكري ضد إيران
طهران ترد على صحيفة أمریكية حرضت بایدن على القيام بعمل عسكري ضد إيران
علقت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، على صحيفة أمریكية حرضت الرئيس جو بایدن، على القيام بعمل عسكري ضد إيران. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T16:08+0000
2022-01-08T16:08+0000
عالم
الاتفاق النووي
إيران
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ونقلت وكالة "إسنا"، مساء اليوم السبت، عن البعثة الإيرانية ردا على مقال نشرته مؤخرا صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بشأن تحريضها الرئيس بایدن على القيام بعمل عسكري ضد بلادها، أن هذا الأمر یتعارض مع مبادئ القانون الدولي.وذكرت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة فی سياق تعلیقها على المقال المنشور في الصحيفة الأمريكية أن هذا المقال، بالنظر إلى احتمال فشل محادثات فيينا، فمن الأفضل أن يستعد جو بايدن لضربة عسكرية.وأوضح مكتب الممثلیة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة أن تشجيع القادة ونصحهم باختيار الخيار العسكري، خاصة عندما تجري عملية دبلوماسية جادة مثل محادثات فيينا، بشأن البرنامج النووي الإيراني، هو حماقة وعدائية ومخالفة لمبادئ القانون الدولي.وأشار المكتب إلى أن أولئك الذين يصممون وينفذون مثل هذه الخطط المتهورة سيكونون مسؤولين عن العواقب.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن محادثات الاتفاق النووي مع إيران في فيينا أظهرت تقدمًا متواضعًا، وأن الولايات المتحدة تأمل في البناء على التقدم الذي تم إحرازه.ورفعت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (جيه سي بي أو إيه) العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الصفقة في 2018، بعد عام من توليه منصبه.وتتفاوض إيران حاليًا مع القوى العالمية الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في العاصمة النمساوية فيينا.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/إعلام-إيران-تؤكد-إيجابية-محادثات-فيينا-1054988853.html
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عالم, الاتفاق النووي, إيران

طهران ترد على صحيفة أمریكية حرضت بایدن على القيام بعمل عسكري ضد إيران

16:08 GMT 08.01.2022
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Sputnik . Sipo
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علقت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، على صحيفة أمریكية حرضت الرئيس جو بایدن، على القيام بعمل عسكري ضد إيران.
ونقلت وكالة "إسنا"، مساء اليوم السبت، عن البعثة الإيرانية ردا على مقال نشرته مؤخرا صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بشأن تحريضها الرئيس بایدن على القيام بعمل عسكري ضد بلادها، أن هذا الأمر یتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
إعلام: إيران تؤكد إيجابية محادثات فيينا
5 يناير, 21:35 GMT
وذكرت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة فی سياق تعلیقها على المقال المنشور في الصحيفة الأمريكية أن هذا المقال، بالنظر إلى احتمال فشل محادثات فيينا، فمن الأفضل أن يستعد جو بايدن لضربة عسكرية.
وأوضح مكتب الممثلیة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة أن تشجيع القادة ونصحهم باختيار الخيار العسكري، خاصة عندما تجري عملية دبلوماسية جادة مثل محادثات فيينا، بشأن البرنامج النووي الإيراني، هو حماقة وعدائية ومخالفة لمبادئ القانون الدولي.
وأشار المكتب إلى أن أولئك الذين يصممون وينفذون مثل هذه الخطط المتهورة سيكونون مسؤولين عن العواقب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن محادثات الاتفاق النووي مع إيران في فيينا أظهرت تقدمًا متواضعًا، وأن الولايات المتحدة تأمل في البناء على التقدم الذي تم إحرازه.
ورفعت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (جيه سي بي أو إيه) العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الصفقة في 2018، بعد عام من توليه منصبه.
وتتفاوض إيران حاليًا مع القوى العالمية الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في العاصمة النمساوية فيينا.
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